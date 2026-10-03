O Barcelona emitiu, na noite de sábado, um comunicado sobre o aguardado Clássico, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol feminino, após a piora das condições climáticas.

O jornal Mundo Deportivo informou que o Barcelona chegou a um acordo sobre a alteração do horário do Clássico, após negociações com o Real Madrid e com os responsáveis pela liga feminina de LaLiga.

O Barcelona anunciou, por meio de um comunicado oficial, que a partida de amanhã começará às 19h, em vez das 17h, horário que havia sido definido inicialmente.

O clube catalão esclareceu que o novo horário foi acordado entre todas as partes, levando em consideração as previsões meteorológicas e as necessidades organizacionais.

O comunicado acrescentou: "A confirmação do novo horário acontece com a maior antecedência possível, para facilitar a vida dos sócios e das torcedoras e torcedores, e permitir que planejem seus deslocamentos e compareçam à partida com mais tempo e mais conforto".

O Barcelona reforçou: "É permitida a entrada no estádio com guarda-chuvas pequenos e dobráveis; já os guarda-chuvas longos e rígidos não são permitidos, de acordo com as normas de segurança vigentes".

Já o jornal AS esclareceu que a tempestade que atinge o litoral catalão mantém o alerta vermelho em vigor até as 14h de domingo.

As previsões apontam para um aumento significativo na probabilidade de chuvas na região da Catalunha, além da elevação do nível de risco.



