Destino inesperado: Raúl à beira de uma nova experiência como treinador

A vitória sobre o Cádiz não foi suficiente para dissipar as dúvidas que cercam o futuro de Julián Calero, treinador do Real Oviedo, depois de a diretoria do clube continuar a estudar a possibilidade de demiti-lo em razão da queda de rendimento e de resultados, em meio ao surgimento do nome de Raúl González Blanco, ex-lenda do Real Madrid, para assumir o cargo caso seja tomada a decisão de mudar a comissão técnica.

O jornal espanhol "Marca" revelou que a confiança em Calero diminuiu nas últimas semanas e que a diretoria do Oviedo não descarta uma mudança no banco de reservas, apesar da recente vitória sobre o Cádiz pela Segunda Divisão espanhola, que proporcionou ao time alguma tranquilidade na tabela de classificação, mas não foi suficiente para apagar os efeitos dos resultados decepcionantes anteriores.

O jornal destacou que a eliminação na Copa do Rei diante do Numancia, adversário da Terceira Divisão espanhola, somada ao desempenho modesto contra o Las Palmas, aumentou a pressão sobre o treinador, sobretudo porque a diretoria do clube entende que o potencial técnico do time lhe permite alcançar resultados melhores do que os atuais.

E, embora o confronto contra o Cádiz tenha representado uma oportunidade para Calero recuperar a confiança dos dirigentes, o desempenho não foi convincente o bastante para encerrar a polêmica sobre seu futuro, o que mantém em aberto a possibilidade de sua saída mesmo após a vitória.

Por outro lado, o nome de Raúl González surgiu como uma das opções cogitadas para sucedê-lo, já que o ex-jogador do Real Madrid goza de uma consideração especial por parte de Jesús Martínez, presidente do Grupo Pachuca, proprietário do clube, graças à sua personalidade, à sua experiência futebolística e ao seu profundo conhecimento do jogo.

A ligação de Raúl com o Real Oviedo não se limita ao interesse da diretoria, pois seu filho joga no Vetusta, equipe filiada ao clube, o que o mantém estreitamente ligado ao Oviedo e acrescenta mais um fator às possibilidades de seu retorno ao trabalho de treinador pela porta de entrada da equipe principal.