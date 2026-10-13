Paul Pogba está próximo de viver uma nova experiência fora dos gramados europeus, na tentativa de salvar sua carreira após uma série de crises que o afastaram da competição.

Com a busca por um clube que lhe dê a chance de voltar aos gramados, a liga de futebol dos Estados Unidos surge como possível destino do astro francês campeão da Copa do Mundo de 2018.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal britânico "Daily Mail", Pogba, de 33 anos, foi oferecido a diversos clubes da liga norte-americana desde agosto passado, dentro das tentativas de encontrar um novo destino que reavive sua carreira, enquanto uma transferência para o Campeonato Saudita não parece ser a opção mais próxima no momento.

O nome do ex-jogador de Manchester United e Juventus foi associado a vários clubes norte-americanos, principalmente D.C. United e Inter Miami, que conta com o argentino Lionel Messi, além do New York City. Ainda assim, nenhuma negociação oficial foi realizada com qualquer um desses clubes até agora, de acordo com o relato.

Pogba encerrou seu vínculo com o Monaco neste verão, depois de disputar apenas seis partidas durante seu período no clube, tornando-se jogador livre e podendo definir seu próximo destino.

Após seu retorno aos gramados com a redução da pena de suspensão por doping, o astro francês se vê diante de uma nova oportunidade de recuperar seu nível e voltar a competir com regularidade.

A liga norte-americana pode representar um começo diferente em sua trajetória, mas seu futuro segue aberto a todas as possibilidades, à espera de uma proposta oficial que defina seu próximo destino.