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Destino em suspenso: Arábia Saudita avalia os prejuízos do cenário de adiamento da Copa da Ásia 2027!

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O que está acontecendo?

A Copa da Ásia, marcada para acontecer na Arábia Saudita, chegou a uma importante fase de avaliação, diante das circunstâncias e dos acontecimentos recentes que cercam a região, os quais obrigam os organizadores a revisar os preparativos e as opções disponíveis antes do início do aguardado evento continental.

Diversos relatos haviam apontado a possibilidade de adiar o torneio para 2028, até que a situação se estabilize, mas não foi cogitado o cenário de retirar a sede da Arábia Saudita.

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O jornal saudita "Al-Riyadiya" revelou que a Confederação Asiática de Futebol ainda não tomou nenhuma decisão sobre o adiamento do torneio, destacando que trabalha em coordenação com a Federação Saudita partindo do princípio de que a competição permanece em sua data estabelecida, acompanhando os acontecimentos e avaliando seus reflexos sobre a organização do evento.

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13 de nov. de 2026

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Segundo o jornal, o comitê organizador local da Federação Saudita de Futebol realizará uma reunião com os órgãos competentes da Confederação Asiática no dia 15 de novembro deste ano, para revisar a situação e analisar os últimos acontecimentos e as circunstâncias que cercam o tema, antes de definir os próximos passos.

O torneio está previsto para acontecer no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, já que os organizadores pretendem seguir em frente com sua realização conforme o calendário anunciado, enquanto a tomada de uma decisão diferente permanece como uma das opções em discussão, de acordo com o que resultar das avaliações e dos debates durante a aguardada reunião.

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