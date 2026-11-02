A Copa da Ásia, marcada para acontecer na Arábia Saudita, chegou a uma importante fase de avaliação, diante das circunstâncias e dos acontecimentos recentes que cercam a região, os quais obrigam os organizadores a revisar os preparativos e as opções disponíveis antes do início do aguardado evento continental.

Diversos relatos haviam apontado a possibilidade de adiar o torneio para 2028, até que a situação se estabilize, mas não foi cogitado o cenário de retirar a sede da Arábia Saudita.

Leia também: Vídeo: na ausência de Cristiano Ronaldo, o furacão Félix conduz o Al-Nassr à destruição do Pakhtakor

O jornal saudita "Al-Riyadiya" revelou que a Confederação Asiática de Futebol ainda não tomou nenhuma decisão sobre o adiamento do torneio, destacando que trabalha em coordenação com a Federação Saudita partindo do princípio de que a competição permanece em sua data estabelecida, acompanhando os acontecimentos e avaliando seus reflexos sobre a organização do evento.

Próximas partidas KSA Amistosos 09:30 CDS

Segundo o jornal, o comitê organizador local da Federação Saudita de Futebol realizará uma reunião com os órgãos competentes da Confederação Asiática no dia 15 de novembro deste ano, para revisar a situação e analisar os últimos acontecimentos e as circunstâncias que cercam o tema, antes de definir os próximos passos.

O torneio está previsto para acontecer no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, já que os organizadores pretendem seguir em frente com sua realização conforme o calendário anunciado, enquanto a tomada de uma decisão diferente permanece como uma das opções em discussão, de acordo com o que resultar das avaliações e dos debates durante a aguardada reunião.