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O zagueiro Maxwell Woledzi, do Nashville SC, foi oficialmente eleito Defensor do Ano da MLS de 2026 após uma temporada de estreia histórica nos Estados Unidos. O ganês teve papel central em uma defesa que bateu recordes de eficiência defensiva na liga.

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Domínio histórico do paredão ganês

O Nashville SC mostrou mais uma vez ser referência em contratações para a defesa na Major League Soccer. Maxwell Woledzi, que chegou ao Tennessee apenas antes da temporada de 2026, foi anunciado como Defensor do Ano da MLS. O jogador de 25 anos foi o grande destaque de uma campanha em que o Nashville conquistou o Supporters' Shield com inéditos 77 pontos. O ganês se tornou o terceiro jogador da história do clube a receber esse prêmio individual, seguindo os passos do atleta da seleção dos Estados Unidos Walker Zimmerman, vencedor em 2020 e 2021.

O impacto de Woledzi foi imediato e profundo: ele começou como titular em 33 das 34 partidas da temporada regular e somou 2.981 minutos em campo. Sua presença ajudou o Nashville a estabelecer um novo recorde da liga de menos gols sofridos em uma temporada de 34 jogos, com apenas 25. Além disso, o clube igualou o recorde de mais jogos sem sofrer gols em um único ano, com 17. O domínio também se refletiu na votação do prêmio: em um feito raro, o Nashville ocupou todas as posições entre os finalistas, com Jeisson Palacios e Andy Najar em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás do companheiro de equipe.

O gerente-geral Mike Jacobs não demorou a elogiar o impacto do recém-chegado dentro e fora de campo. "Maxwell desempenhou um papel fundamental em campo, no centro da nossa defesa, e fora dele, no nosso vestiário", explicou Jacobs em comunicado divulgado pela MLS Communications. "Ele é um jovem maravilhoso, e eu não poderia estar mais feliz por ele."

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Excelência nos números e contribuições decisivas

Os números da temporada que rendeu o prêmio a Woledzi impressionam, especialmente para um jogador em adaptação a uma nova liga. Ele liderou o Nashville em cortes, com 44, e completou 2.100 passes. Mais impressionante ainda: foi o único jogador de toda a liga a encerrar a temporada de 2026 com pelo menos 94% de precisão em mais de 2.000 passes tentados. Sua força pelo alto também ficou evidente: ele foi o terceiro jogador da equipe em disputas aéreas vencidas, com 80, impondo uma presença física que poucos atacantes da MLS conseguiram superar.

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Além das tarefas defensivas, o ex-jogador do Fredrikstad FK mostrou talento para marcar gols decisivos. Seus dois gols na liga nesta temporada garantiram vitórias, incluindo um gol dramático nos acréscimos contra o Red Bull New York, em agosto. Sua versatilidade também ficou evidente em uma rara atuação saindo do banco contra o D.C. United, em maio, quando deu uma assistência que garantiu o empate. O técnico B.J. Callaghan destacou que a dedicação do zagueiro elevou o nível de todo o elenco desde sua chegada. "Maxwell tem um enorme orgulho de defender, e a energia que traz ao grupo é contagiante", disse Callaghan. "Queremos ser uma equipe difícil de enfrentar, e ele ajudou a estabelecer esse padrão. Seu impacto foi além do próprio desempenho, graças à capacidade de melhorar todos ao seu redor."

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Da Noruega ao estrelato na MLS

A ascensão de Woledzi ao topo do futebol nos Estados Unidos veio após uma passagem bem-sucedida pela Europa. Antes de se transferir para o Nashville, ele foi uma peça importante na Eliteserien da Noruega. Em 2024, conquistou títulos pelo Fredrikstad FK, vencendo a Copa da Noruega e garantindo um lugar na seleção da temporada da liga. O bom momento continuou em 2025, quando foi eleito Jogador do Ano do Fredrikstad FK. Esse histórico claramente o preparou para as exigências da temporada regular da MLS e para a pressão da disputa pelo Supporters' Shield.

O zagueiro ganês também passa a integrar uma lista seleta de jogadores africanos reconhecidos pela liga. Ele é o segundo africano a conquistar o prêmio de Defensor do Ano, após a vitória de Steven Moreira em 2024.

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Filantropia e caminho para os playoffs

Embora Woledzi tenha se tornado uma estrela na Cidade da Música, ele mantém uma forte ligação com suas raízes em Nima, Gana. Em 2018, criou a Maxwell Woledzi Foundation e lançou o The Hijab Project.

Com os prêmios individuais já garantidos, Woledzi volta as atenções para a pós-temporada. O Nashville SC iniciará sua busca pelo título da MLS Cup no GEODIS Park, em 22 de novembro. A equipe enfrentará Orlando City SC ou FC Cincinnati nas semifinais da Conferência Leste.