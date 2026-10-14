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Givairo ReadGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Destaque do Feyenoord fica eufórico após vitória sobre o Como: "Estou me sentindo simplesmente ótimo!"

Feyenoord x Como
Feyenoord
Como
Liga dos Campeões
G. Read

Givairo Read está muito satisfeito após a vitória do Feyenoord por 3 a 2 sobre o Como. O lateral-direito de 20 anos, que usou a braçadeira de capitão após o intervalo, diz se sentir "incrível". "Você leva a torcida junto e, aí, fica praticamente impossível te parar no De Kuip."

"Esta foi, sem dúvida, mais uma noite mágica", diz Read à câmera da Ziggo Sport. "Fizemos um bom jogo, eu acho. A torcida, é... Eu me sinto simplesmente incrível! Não tenho nem palavras. Estou muito feliz."

"Acho que, no começo, fizemos o que tínhamos que fazer. No início, tivemos dificuldade para pressionar e precisamos de um tempo para encontrar o jeito. Mas, no fim, conseguimos e fomos muito bem com a bola, na minha opinião."

O Feyenoord saiu atrás no placar após um gol de Assane Diao, ex-alvo do clube. Dois minutos depois, Gjivai Zechiël acertou um chute para empatar. No segundo tempo, Anis Hadj Moussa marcou, e Robert Sánchez, com um gol contra, fez o 3 a 1.

O gol de Tasos Douvikas, ex-atacante do FC Utrecht, que fez o 3 a 2 nos acréscimos, veio tarde demais para o Como. "Disputamos muitas bolas", prossegue Read. "Você leva a torcida junto e, aí, fica praticamente impossível te parar no De Kuip."

O Feyenoord vive uma fase excelente. Depois da derrota para o FC Barcelona por 5 a 1, venceu os quatro jogos seguintes, incluindo o confronto com o Como. "Isso diz muito", responde Read, ao ser perguntado sobre o significado de o Feyenoord também mostrar sua força na Champions League. "Estamos em um bom momento e também nos sentimos muito bem. Agora precisamos nos recuperar bem, porque sábado já está aí." No sábado à noite, o Feyenoord visita o Telstar.

"Estou me sentindo bem. Meu corpo está muito melhor do que na temporada passada. Levo isso para o campo e estou muito feliz", afirma Read, que recebeu a braçadeira de capitão após Luciano Valente sair de campo lesionado. Read também não sabe exatamente qual é o problema do meio-campista.


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