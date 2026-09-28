Destaque da seleção da Holanda recebe conselho surpreendente: ‘Ele realmente precisa sair de lá!’

O período de jogos de seleções parece estar dando um grande impulso para vários jogadores da seleção da Holanda. Não só Ruben van Bommel vem se destacando claramente, como também Mexx Meerdink está causando excelente impressão. Para ele, agora a questão é mostrar sua classe também semanalmente no AZ, na visão de Kenneth Perez e Marciano Vink no Voetbalpraat, da ESPN.

Meerdink já pôde entrar cedo na partida de quinta-feira contra a Alemanha (1 a 1), quando Brian Brobbey se lesionou. Contra a Sérvia (vitória por 2 a 1), ele foi titular pela primeira vez na seleção da Holanda e marcou de imediato dois gols importantes. Marciano Vink espera que o atacante agora também consiga levar essa fase para o AZ.

“No AZ, ele teve uma necessidade muito grande de provar seu valor para chegar à seleção da Holanda, para ser convocado, para ser visto”, começa ele. “No AZ, ele está tentando mostrar Meerdink, mas ele simplesmente precisa jogar futebol. Ter um bom foco.”

“Agora você vê o que ele entregou na seleção da Holanda. Se ele levar isso para o AZ... Agora ele alcançou aquilo pelo qual trabalhou durante muito tempo, então acho que agora no AZ também deve ficar mais fácil. Ele ganhou um impulso. Agora ele superou alguma coisa.”

“Também deem um tempo para esse garoto”, acrescenta Perez. “Durante muito tempo ele não jogou partidas inteiras, porque Troy Parrott simplesmente era um bom centroavante titular. Mas ele tem certas coisas, nem todo mundo consegue fazer isso. Como ele bate na bola, como escora as bolas. Talvez ainda seja esporádico demais, mas deem um tempo para ele.”

“Eu realmente não vou exaltar o Meerdink aqui”, reage Vink. “Porque na temporada passada ainda se dizia que ele não pressionava tanto quanto Parrott, e agora ele está sendo elogiado porque pressiona de forma fantástica na seleção da Holanda. Então, no caso dele, também surgiu um foco extra na seleção da Holanda, e isso ele precisa levar para o AZ.”

“Na verdade, ele tem que sair de lá”, faz Perez em seguida um comentário curioso. “Ele realmente tem que sair de lá! Ele precisa ser estimulado!”, disse o analista, que acha que Meerdink não está suficientemente ligado em Alkmaar. “Alguns jogadores precisam de estímulos, ele precisa ser estimulado o tempo todo.”