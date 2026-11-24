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Ex-jogador do Barcelona, Sergiño Dest se prepara para enfrentar novamente o Real Madrid na Champions League, desta vez com a camisa do PSV, da Holanda, depois de admitir que suas lembranças contra o time merengue não são positivas.

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Dest defendeu o Barcelona entre 2020 e 2024 e agora terá um novo duelo contra o Real Madrid, vestindo a camisa do PSV, seu atual clube.

O lateral da seleção dos Estados Unidos admitiu que não guarda boas lembranças dos confrontos anteriores contra o Real Madrid.

"Minhas lembranças dos jogos contra o Real Madrid não são muito positivas. Não joguei no Santiago Bernabéu por causa das obras de reforma. Os jogos contra o Real Madrid são difíceis, e eu já tenho experiência nisso. Quando você joga contra eles, precisa dar tudo o que tem", disse o defensor, nascido na Holanda.

Em declarações reproduzidas pela emissora Fox Deportes, o jogador do PSV falou sobre sua relação atual com os ex-companheiros de Barcelona: "Não tenho muito contato com meus companheiros do Barcelona, às vezes converso com o Frenkie de Jong. Eu joguei no Barcelona, e você sempre quer vencer o Real Madrid".

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Sergiño Dest espera conquistar sua primeira vitória sobre o Real Madrid, embora reconheça a dificuldade da missão: "Vencer o Real Madrid será muito difícil, mas tudo tem uma primeira vez, e amanhã será a primeira vez para nós, mesmo que não seja fácil".

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Sobre as chances do PSV de vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu, ele acrescentou: "O Real Madrid é um clube incrível, mas vamos ver o que acontece. Não dá para saber de antemão o que vai acontecer. Jogamos bem contra o Liverpool e o Napoli, e esses dois jogos também não foram fáceis".

E concluiu: "Vamos ver como as coisas vão se desenrolar, o jogo está aberto a todas as possibilidades. Precisamos focar nos nossos objetivos e dificultar as coisas para o Real Madrid".

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Grande início do Real Madrid

O Real Madrid chega à quinta rodada da fase de liga com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos em quatro vitórias, na segunda colocação, atrás do Paris Saint-Germain apenas no saldo de gols.

O time espanhol marcou 13 gols e sofreu sete, enquanto o PSV soma quatro pontos e ocupa a 24ª posição, com três gols marcados e quatro sofridos.

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O time holandês começou sua campanha com um empate contra o Shakhtar Donetsk, depois perdeu para o Leipzig, venceu o Porto e voltou a tropeçar ao ser derrotado pelo Club Brugge na quarta rodada.

O PSV chega ao duelo com o moral elevado no cenário nacional, depois de vencer o NEC por 4 a 1 e seguir na liderança do Campeonato Holandês com 29 pontos após 13 rodadas, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas.

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Do outro lado, o Real Madrid busca sua décima vitória consecutiva em todas as competições, após o triunfo mais recente por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, e ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 33 pontos em 13 jogos.

O time merengue tem campanha perfeita em casa nesta temporada, com vitórias em todos os jogos disputados lá, enquanto Kylian Mbappé balançou as redes em cada uma das quatro rodadas europeias anteriores.