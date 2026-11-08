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FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Desentendimentos de De Bruyne com jogadores do Napoli aceleram sua saída no inverno

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Crises internas abalam a relação entre De Bruyne e o Napoli

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O astro belga Kevin De Bruyne chegou ao Napoli no verão de 2025, vindo do Manchester City, mas não se adaptou completamente à equipe.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que De Bruyne apresentou atuações oscilantes ao longo dos últimos meses, e agora a imprensa italiana especula sobre a possibilidade de sua saída em janeiro próximo.

Após sofrer uma grave lesão muscular em outubro de 2025, De Bruyne não conseguiu apresentar atuações de destaque em sua primeira temporada, o que se deve, em parte, à sua relação tensa com o ex-treinador Antonio Conte.

O jogador belga vem apresentando atuações um pouco melhores na temporada atual, sob o comando de Massimiliano Allegri, mas o jornal El Mattino afirmou que alguns desentendimentos entre De Bruyne e vários de seus companheiros no vestiário podem acelerar sua saída.

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21 de nov. de 2026

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As informações apontam que, apesar de o contrato de De Bruyne se estender até junho de 2027, ele pode deixar o clube durante a próxima janela de transferências de inverno.

A questão não se limita apenas aos problemas já mencionados, mas também à possibilidade de o clube italiano receber bem a saída de De Bruyne no momento adequado.

A situação complicada do Napoli, tanto no Campeonato Italiano quanto no cenário europeu, somada à necessidade do clube de agir no mercado de transferências de inverno, para tentar sanar algumas deficiências estruturais no elenco de Allegri, pode levar a diretoria da equipe a repensar a viabilidade de manter De Bruyne até o próximo verão.

As informações falam sobre a possibilidade de as duas partes chegarem a um acordo em relação à sua saída.

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