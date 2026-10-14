O Real Madrid transformou a desvantagem diante da Roma em uma virada emocionante que contrariou todas as previsões, em uma noite louca no Estádio Olímpico, levando o técnico José Mourinho a conceder declarações que revelam os bastidores de um duelo tático complexo.

Mourinho afirmou, na conferência de imprensa após a partida: "Enfrentamos um adversário difícil, que joga com um estilo diferente, baseado na marcação individual com intensidade altíssima. Mereceram sair na frente, embora eu não tenha ficado satisfeito com os dois gols que sofremos. Mas conquistamos uma vitória importante, que nos deu 6 pontos diante de dois adversários italianos difíceis, e nos colocou em uma situação muito boa".

Mourinho respondeu às declarações de Fede Valverde, que afirmou que a equipe só executou seu plano após as substituições: "Não concordo totalmente com o Valverde, porque o adversário nos enfrentou com um posicionamento diferente de todas as partidas anteriores que analisamos. Eles nos atacaram com três jogadores pelo lado direito, com um jogador na ponta impedindo o avanço para pressionar o Wesley".

O treinador português revelou os ajustes que o conduziram à virada: "Por esse motivo, falei muito com o Tchouaméni durante o primeiro tempo para fazer as correções necessárias. E quando começou o segundo tempo, senti que a equipe ficou mais estável, mas sofremos um gol que não podíamos sofrer, por causa do que fizemos no meio-campo. Depois o adversário aproveitou a transição ofensiva e marcou".

E acrescentou: "Depois disso, mostramos um espírito de luta organizado. Foi uma reação emocional dentro de um contexto tático que nos ajudou muito. Conheço bem a maneira de jogar das equipes do Gasperini, porque passei muitos anos na Itália, mas ele nos surpreendeu com seu plano ofensivo pelo lado direito. Ainda assim, não existem milagres no futebol, é difícil manter aquela intensidade durante os 90 minutos".

Sobre a possibilidade de adotar de forma permanente o trio com Valverde pela direita e Arda Güler no meio, após o sucesso diante do Villarreal, Mourinho limitou-se a dizer: "Cada partida é diferente da outra".