Em um episódio trágico que abalou o meio esportivo egípcio, Ibrahim Mansour Baghdadi, ex-jogador de futebol do time do Banco Al-Ahly, perdeu a vida após ser vítima de um ataque com arma branca durante uma briga ocorrida na cidade de Qassasin Al-Jadida, na província de Ismailia, em um incidente chocante que começou com uma desavença passageira em frente à sua casa e terminou com a perda de sua vida.

O site "Masrawy" relatou que os detalhes do episódio remontam ao momento em que Ibrahim estava em frente à sua casa, enquanto molhava a rua com água para amenizar o calor e reduzir a dispersão da poeira, antes que algumas gotas de água respingassem em direção a uma menina que passava pelo local, o que provocou uma desavença entre ele e a família dela.

Segundo a versão apresentada pela reportagem, a situação não se limitou à troca de palavras, pois rapidamente a desavença se agravou e se transformou em uma agressão violenta contra o jogador, depois que uma briga eclodiu entre ele e integrantes da família da menina.

A reportagem indicou que Ibrahim recebeu seis facadas penetrantes com uma arma branca durante a briga, caindo com ferimentos graves, antes de falecer em decorrência de seus ferimentos, encerrando o episódio em uma tragédia que ninguém esperava, por causa de uma desavença que começou com a água jogada na rua em frente à casa.

Por sua vez, a Diretoria de Segurança de Ismailia recebeu uma notificação sobre a morte do jovem e, imediatamente, uma equipe de agentes da investigação criminal da delegacia de polícia de Qassasin Al-Jadida se deslocou ao local do incidente e deu início às investigações necessárias, além de ouvir os depoimentos das testemunhas oculares, para esclarecer as circunstâncias do episódio e determinar seus detalhes.

Os agentes da investigação criminal conseguiram identificar o suspeito e detê-lo em pouco tempo, enquanto as medidas legais necessárias foram tomadas contra ele, e as autoridades de investigação foram notificadas, assumindo diretamente as apurações para apurar as causas da briga e esclarecer todas as circunstâncias que envolveram o incidente.

Foi lavrado o boletim de ocorrência nº 5451 do ano de 2026 na delegacia de Qassasin, enquanto as autoridades de investigação dão continuidade às medidas legais necessárias, para definir as responsabilidades e esclarecer todos os detalhes do incidente que deixou um clima de choque e tristeza.