Didier Deschamps, técnico da França, afirmou que a seleção da Espanha é a principal favorita à vitória antes do aguardado confronto entre as duas equipes nas semifinais da Copa do Mundo, ressaltando que não deseja aumentar a pressão sobre Luis de la Fuente, apesar de estar ciente das grandes expectativas em torno da seleção espanhola.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo, Deschamps abordou diversos assuntos relacionados à partida, principalmente a força da seleção espanhola, Lamine Yamal, a condição de Kylian Mbappé e a importância da experiência em confrontos como esse.

Deschamps afirmou: “Reitero que a Espanha é a favorita à vitória. Considerando o que ela tem mostrado... O primeiro jogo foi uma exceção, mas nos demais jogos ela confirmou ser a favorita. Não quero colocar pressão sobre De la Fuente e sua equipe, pois ele sabe que a torcida espera muito da Espanha. Essa seleção sabe atacar e defender de forma excelente, tendo sofrido apenas um gol em sete partidas. Pode ser um jogo excepcional entre duas seleções que possuem grande qualidade ofensiva. Ambas as seleções pensam bem na defesa, mas, com a qualidade ofensiva que ambas possuem, devemos esperar um jogo fantástico”.

Sobre Lamine Yamal, ele disse: “Conhecemos os pontos fortes do nosso adversário, mas também temos os nossos. Luis de la Fuente certamente estudou nossa equipe. A chave está na capacidade dos nossos jogadores de fazer a diferença. Precisamos limitar as possibilidades do adversário, mas enfrentar nossos jogadores em situações de um contra um também não é uma tarefa fácil”.

Deschamps falou sobre o fato de a seleção da França ter tido um período de descanso mais longo, dizendo: “Não acompanhei o número de horas de voo da seleção da Espanha. Ter ficado em primeiro lugar no nosso grupo foi importante nesse aspecto. Escolhemos Boston como nossa base por um motivo específico. Assisto aos jogos das outras seleções, mas não conto os quilômetros que elas percorrem. A viagem é um fator importante, mas agora estamos nas semifinais. Alguns podem estar mais cansados do que outros, mas tudo influencia, seja a prorrogação ou o calor. O que importa é o jogo de amanhã.”

Ele também destacou a importância da experiência, dizendo: “É um fator que ajuda muito e tem grande importância. Mudei a forma de preparação de acordo com as diferentes circunstâncias. O mais importante é a capacidade de adaptação. É a terceira vez que disputamos uma semifinal contra a Espanha. Espero que evitemos cometer erros ingênuos, mas o futebol está sempre repleto de incertezas. Temos que nos preparar e estar prontos para todas as possibilidades”.

Sobre os confrontos anteriores contra a Espanha, ele disse: “As críticas a mim não começaram há dois anos, mas há mais de 12 anos. Não há lições a serem aprendidas aqui, pois a única verdade está em campo. Sabemos como a Espanha joga: ela gosta de pressionar. E se sofreu apenas um gol, é porque recuperar a bola quando ela está na posse da Espanha é extremamente difícil”.

E concluiu sua fala falando sobre Kylian Mbappé, cuja partida coincidiu com as comemorações do Dia Nacional da França, dizendo: “Ele voltou a treinar conosco. Ele tem todo o direito de descansar. O dia 14 de julho é simbólico para a França. Eu não sabia que era a primeira vez que jogávamos nesse dia. Vamos tentar conquistar a vitória e nos classificar para a final.”