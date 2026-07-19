Deschamps se revolta após sua saída: “O clima é insuportável... Saí pelo bem da França”

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, revelou os motivos de sua saída do comando dos Bleus, após o término da campanha da equipe na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa perdeu para a Espanha por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo e também foi derrotada pela Inglaterra por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, na madrugada deste domingo.

A saída de Deschamps após o término da Copa do Mundo já era conhecida há mais de um ano, e espera-se que Zinédine Zidane assuma o comando da seleção francesa na próxima fase.

Deschamps, que comanda os Bleus desde 2021, revelou os motivos de sua saída em entrevista ao canal francês M6, explicando que optou por deixar o cargo para proteger a seleção francesa acima de tudo, pois acreditava que sua presença havia se tornado alvo de críticas severas.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “Fui eu quem controlou minha saída, pois tomei a decisão sozinho. Decidi que a coisa tinha que acabar por aqui. E se tomei essa decisão, digo com toda a sinceridade, não foi por mim, mas pelo bem da seleção francesa”.

E continuou: “Ainda não tinha falado sobre isso, mas vou dizer com franqueza: minha decisão não foi por minha causa. Porque o clima estava insuportável, e toda a atenção estava voltada para mim. A seleção francesa não merece isso. Não foi uma decisão precipitada; pensei nisso muito bem. Desde que anunciei minha saída, as coisas melhoraram bastante para a seleção francesa”.

O técnico de 57 anos explicou que poderia ter continuado com a seleção francesa se realmente quisesse, e até já havia começado a planejar seu futuro, mas queria fazer as coisas da melhor maneira possível.

E acrescentou: “Gosto de estar no controle, e foi o que fiz. Eu poderia ter continuado, mas não quis. Poderia ter tomado uma decisão sobre o meu futuro antes da Copa do Mundo, ou durante ela. Mas não, porque tenho um grande respeito pela seleção francesa. E tudo tem o seu tempo”.

Ele observou: “Vou me dar tempo suficiente para me recuperar, mas também não vou ficar de braços cruzados. Tenho sorte, graças ao futebol e à seleção francesa, de ter liberdade e poder de escolha. E, com toda a modéstia, recebi algumas propostas. Por isso, vou analisar a situação com cuidado”.

O técnico também reafirmou que o interesse da instituição deve sempre prevalecer sobre o interesse individual, dizendo: “A seleção francesa está acima de tudo. Ela não é minha. Estive a serviço dela por 14 anos”.

Deschamps também confirmou que se afastará da seleção nacional para dar espaço ao seu sucessor, declarando: “Vou me abster de falar sobre a seleção francesa a partir desta noite”.

Deschamps conquistou com a seleção francesa o título da Copa do Mundo de 2018 e chegou à final da última edição, em 2022.