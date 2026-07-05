Deschamps: O Paraguai usou todos os truques... e pediu aos jogadores que protegessem Mbappé

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, afirmou que sua equipe foi obrigada a enfrentar uma disputa física difícil contra o Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e expressou preocupação com seu craque Kylian Mbappé, depois que a partida se transformou no que ele descreveu como uma “batalha violenta” dentro de campo.

A seleção francesa conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final com a vitória por 1 a 0, graças ao pênalti convertido por Mbappé no segundo tempo, em uma partida marcada por interrupções frequentes e disputada sob forte calor, enquanto o Paraguai apostou em entradas duras e erros táticos para interromper o ritmo de jogo francês.

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Deschamps explicou, em declarações à imprensa divulgadas pela agência “Reuters”, que pediu aos jogadores de constituição física mais robusta que protegessem o capitão da seleção nos minutos finais, quando o Paraguai começou a pressionar em busca do empate.

Deschamps disse: “Pedi aos jogadores mais corpulentos que ficassem ao redor de Kylian no final, porque eles iriam derrubá-lo no chão... Não foi fácil, eles usaram todos os truques possíveis... Esse não é o tipo de futebol que atrai o público ao estádio, mas eles se defenderam bem”.

E acrescentou: “Os jogos contra essas seleções da América do Sul são sempre difíceis”.

Por sua vez, Mbappé afirmou que a seleção francesa estava totalmente preparada para esse tipo de partida física e que a equipe provou ser capaz de jogar da maneira imposta pelo adversário.

O astro do Real Madrid disse: “Sabíamos que tipo de partida iríamos disputar. Se fôssemos obrigados a jogar com força, somos capazes disso... Podemos jogar um futebol feio; eles achavam que viríamos vestidos de terno, mas estávamos presentes (fisicamente)”.

Com essa vitória, a seleção francesa marcou um encontro com o Marrocos nas quartas de final, após a vitória dos Leões do Atlante sobre o Canadá (3 a 0).