Deschamps: O Iraque não é uma seleção pequena... e Dembélé vai se tornar ainda mais forte nessa situação

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, acredita que a partida contra o Iraque não será fácil e pede aos seus jogadores que enfrentem o jogo com toda a seriedade e concentração necessárias para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa se prepara para enfrentar o Iraque na madrugada da próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Deschamps disse na coletiva de imprensa deste domingo: “O Iraque não é uma seleção pequena; eles se classificaram no México ao derrotar a Bolívia, que é uma equipe muito forte”.

E acrescentou: “O Iraque empatou com a Espanha (em amistoso) e teve um bom desempenho contra a Noruega. Eles têm um estilo de jogo bem definido e sabem o que estão fazendo. Os jogadores demonstram boa compreensão tática”.

Ele continuou, segundo reportagem da rede francesa “RMC Sport”: “Não devemos pensar que será uma partida fácil. Temos que encarar essa partida com a mesma seriedade e concentração, com o objetivo de nos classificarmos”.

E completou: “Todos os jogadores precisam estar em sintonia. Há um posicionamento inicial que pode ser alterado, e tudo depende dos movimentos do adversário”.

O técnico dos Bleus continuou: “Não está proibido fazer alterações, mas o objetivo é conquistar a vitória e a classificação nesta segunda partida. Todos os jogadores se recuperaram bem, mas isso pode não me impedir de fazer alterações”.

E acrescentou: “A escalação titular contra o Senegal não pode jogar todas as partidas. Há cerca de vinte jogadores aptos a começar, então talvez eu seja obrigado a fazer algumas alterações”.

Sobre o desempenho de Ousmane Dembélé na primeira partida contra o Senegal, Deschamps explicou: “Vocês estão pressionando-o, e há uma questão que precisa ser discutida. Ele sofreu no primeiro tempo, assim como a equipe, devido ao que a seleção do Senegal apresentou e também por causa de alguns erros técnicos que cometemos”.

E acrescentou: “Ousmane joga como atacante de ofício no Paris Saint-Germain, o que não é o caso aqui. Há reações naturais, por isso é preciso fazer ajustes, mesmo que o desempenho de Ousmane tenha sido muito melhor no segundo tempo, além de que ele depende dos outros”.

Ele observou: “A seleção do Senegal fechou o meio-campo, e estávamos presentes ali mais do que o necessário. Assim que conseguimos abrir alguns espaços e forçar os laterais deles a se afastarem, isso nos proporcionou mais espaço”.

Sobre a condição física de Dembélé, ele acrescentou: “Ele já superou essa fase, pois disputou cerca de dez partidas como titular no campeonato francês. Mas não apresenta nenhum problema nem dor. Passou por uma temporada em que não conseguiu jogar com regularidade. Foi bem administrado no Paris Saint-Germain. Nada o impede; ele precisa jogar com mais liberdade. Estou convencido de que ele ficará mais forte.”

Sobre os pontos positivos que surgiram na partida contra o Senegal, ele disse: “Ter a capacidade de marcar gols e pressionar o adversário, mesmo que isso não tenha acontecido no primeiro tempo. Vamos trabalhar nisso, mesmo que seja necessário fazer alguns ajustes, para sermos o mais perigosos e eficazes possível”.

E continuou: “Previmos o calor e ele chegou. Se chover, teremos um gramado muito melhor. As fibras ficaram mais densas. Temos calor e já enfrentamos chuvas torrenciais em Boston, então não vamos reclamar. O calor tem seu impacto, mas se houver um pouco de frescor, vamos apreciar isso”.

E concluiu: “Vamos dar o nosso melhor para nos classificarmos. O terceiro jogo será decisivo para definir a classificação. Depois disso, nossos caminhos se separarão no restante do torneio. Mas vamos nos concentrar em uma coisa de cada vez”.

A seleção da França disputará sua terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Noruega na noite da próxima sexta-feira.