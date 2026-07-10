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Hussein Hamdy

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Deschamps: Mbappé não é um ditador... e essa é a razão pela qual ele perdeu o pênalti contra Bono

D. Deschamps
K. Mbappe
Y. Bounou
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Força mental

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, defendeu seu craque Kylian Mbappé, afirmando que ele é um capitão exemplar cuja influência vai além de apenas marcar gols, e, ao mesmo tempo, negou os rumores que o descrevem como ditador ou egoísta.

Deschamps afirmou, na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo: “Muitos acham que Kylian é uma espécie de ditador que só pensa em si mesmo, mas ele é um líder exemplar e prova isso com seu desempenho em campo, além de todos os gols que marca”.

Durante sua fala, Deschamps abordou a longa interrupção que antecedeu o pênalti defendido pelo goleiro Yassine Bono contra Kylian Mbappé, afirmando que ainda não entende exatamente o que aconteceu naquela jogada.

O técnico da seleção francesa explicou: “Tive a impressão de que houve uma revisão pelo VAR, confirmada pelo árbitro, seguida por outra interrupção para analisar alguma falta, e eles passaram cerca de dois minutos revisando as imagens; mas, de qualquer forma, havia dúvida naquele momento, e a verdade é que demorou muito tempo e Kylian já estava pronto para chutar. Não vou procurar desculpas para o Kylian, mas é claro que não foi uma situação nada fácil”.

Deschamps elogiou a resistência mental de seus jogadores e a forte reação deles após o fim do primeiro tempo, que viu o desperdício de várias oportunidades claras de gol.

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Deschamps continuou: “No primeiro tempo, com o pênalti perdido e as três chances, nos faltou eficácia no ataque, mas isso não semeia dúvidas na mente dos jogadores da nossa equipe, e muito menos na mente de Kylian Mbappé. Além disso, o adversário também teve que correr muito, e com o aumento do cansaço surgem espaços maiores, e foi isso que aconteceu, além disso, na verdade, sofremos pouquíssimas chances”.

A seleção da França conseguiu quebrar a resistência marroquina no segundo tempo graças a um gol de Kylian Mbappé e outro de Ousmane Dembélé, levando os Bleus às semifinais da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

O atacante do Real Madrid marcou seu oitavo gol na Copa do Mundo, empatando com o astro argentino Lionel Messi na liderança da artilharia da competição, na disputa pelo prêmio da Chuteira de Ouro.

A seleção da França enfrentará, no dia 14 de julho, na cidade de Dallas, o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que será disputado hoje, sexta-feira, na cidade de Los Angeles.

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