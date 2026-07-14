Deschamps, irritado após a derrota: o árbitro está qualificado para apitar uma semifinal da Copa do Mundo?

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, manifestou seu descontentamento com a atuação da arbitragem durante o confronto contra a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a derrota dos “Galo” por 2 a 0, afirmando, ao mesmo tempo, que os erros técnicos de sua equipe foram a principal causa da eliminação do torneio.

Deschamps reconheceu, em declarações após a partida transmitidas pela rede francesa RMC, que seus jogadores estão desanimados após perderem o sonho de chegar à final, ressaltando que a seleção espanhola foi superior no aspecto técnico e mereceu a classificação.

O técnico francês disse: “Os jogadores estão arrasados, mas precisamos ser realistas. Ficamos aquém da Espanha do ponto de vista técnico, e essa é nossa responsabilidade. Cometemos erros nos passes e em alguns detalhes que poderiam ter feito a diferença”.

Apesar de atribuir a responsabilidade pela derrota à sua equipe, Deschamps levantou uma questão sobre o nível da arbitragem na partida, dizendo: “Vou fazer apenas uma pergunta... O árbitro tinha o nível suficiente para apitar uma partida de semifinal da Copa do Mundo? Não vou responder a essa pergunta, mas houve muitas situações polêmicas”.

Ele acrescentou que os erros de arbitragem não são a principal justificativa para a eliminação, explicando: “A principal razão para a derrota é que não jogamos no nosso nível habitual. Nesse nível, qualquer erro, por menor que seja, pode custar caro, e a Espanha demonstrou mais qualidade do que nós”.

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Em outras declarações, Deschamps voltou a falar sobre a arbitragem, mas evitou fazer acusações diretas, dizendo: “Se eu falar sobre o árbitro agora, dirão que estou procurando desculpas porque perdemos, mas repito a mesma pergunta: o árbitro estava qualificado para apitar uma semifinal da Copa do Mundo?”.

Ele continuou: “Não foi apenas o pênalti que gerou polêmica, houve outras questões também. Não tenho nenhum problema pessoal com o árbitro, mas todos podem fazer essa pergunta”.

O técnico francês confirmou que está muito decepcionado após perder a chance de disputar o título, acrescentando: “Nos preparamos para a partida com o objetivo de chegar à final, mas não conseguimos. A frustração é grande; no entanto, não posso ignorar tudo o que a equipe fez ao longo do torneio. Eu achava que estávamos bem preparados, mas a Espanha dominou a partida, enquanto nos faltou precisão técnica e energia. Além disso, eles conseguiram cortar nossos ataques e atrapalhar a construção do jogo; gostaríamos de ter criado mais problemas para a defesa adversária no ataque.”

Deschamps concluiu sua declaração ressaltando que a seleção francesa vai virar a página da semifinal rapidamente, a fim de se preparar para a disputa pelo terceiro lugar, após o sonho de chegar à final ter se desvanecido. A equipe enfrentará o perdedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para a noite desta quarta-feira.