Deschamps, antes do confronto das quartas de final: O que o Paraguai conquistou não é por acaso

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, afirmou que seus jogadores estão disputando a Copa do Mundo de 2026 com um objetivo claro: conquistar o título e adicionar a terceira estrela à camisa dos “Galo”, após a goleada por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final e a classificação para as quartas de final.

A seleção da França enfrentará o Paraguai nas oitavas de final na manhã do próximo domingo.

Deschamps, em declarações à rede francesa M6 após a partida, afirmou que a seleção francesa conseguiu superar a primeira etapa das fases eliminatórias, mas enfatizou a necessidade de manter o foco em preparação para os desafios que se seguem.

Ele acrescentou: “Conseguimos a vitória por uma diferença confortável, embora pudéssemos ter sido mais eficazes no primeiro tempo. Precisamos aproveitar essa vitória, mas também sabemos que um novo jogo nos espera daqui a quatro dias.”

E continuou: “Estamos aqui para cumprir essa missão, e os jogadores sabem disso muito bem. Superamos uma nova fase, mas ainda há outras que precisamos superar. Temos um excelente espírito de equipe e um grande sentimento de orgulho, e precisamos manter esse foco e essa determinação. Temos qualidade e talento, mas precisamos repetir esse desempenho na próxima partida.”

Atenção ao Paraguai

Apesar da alegria com a classificação, Deschamps se recusou a subestimar a seleção do Paraguai, que será adversária da França nas oitavas de final após derrotar a Alemanha, afirmando que a seleção sul-americana merece todo o respeito.

Ele disse: “Vamos dar aos jogadores dois dias para comemorarem a classificação, mas depois disso começaremos a nos preparar para o próximo confronto. Assisti à seleção do Paraguai, e o que ela conquistou não é por acaso.”

E acrescentou: “Eles têm a personalidade típica das seleções sul-americanas; são uma equipe forte nos duelos e muito resistente, além de contar com jogadores de alta qualidade. Nenhuma seleção chega às oitavas de final da Copa do Mundo por acaso, por isso vamos analisá-los bem e nos preparar para a partida da melhor maneira possível.”

Memórias da Copa do Mundo de 1998

O confronto entre França e Paraguai trará à memória o famoso jogo que reuniu as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, quando os “Galo” garantiram a classificação graças ao gol de ouro marcado por Laurent Blanc na prorrogação contra uma seleção comandada pelo lendário goleiro José Luis Chilavert.

Naquela partida, Deschamps era o capitão da seleção francesa, que seguiu em frente até conquistar o primeiro título da história da Copa do Mundo em seu próprio país.