O brasileiro Fred, ex-meio-campista do Manchester United, abriu fogo contra seu treinador holandês Erik ten Hag, revelando bastidores interessantes do período em que trabalhou sob o seu comando e dirigindo duras críticas à forma como lidava com vários craques do time.

Apesar do sucesso de Ten Hag em conduzir o Manchester United à conquista da Copa da Liga Inglesa e ao vice na final da Copa da Inglaterra na temporada 2022-2023, Fred afirmou que sua experiência com o treinador holandês lhe deixou lembranças extremamente negativas.

Fred, de 31 anos, disse durante sua participação no podcast "Charla" que Ten Hag tinha capacidades táticas diferenciadas, mas falhou de forma evidente em lidar com os jogadores do time e em administrar o vestiário.

O ex-jogador do Manchester United explicou: "Ten Hag era um treinador excelente do ponto de vista tático, mas foi um verdadeiro desastre com o time. Ele discutia com todo mundo, discutiu comigo, com o Cristiano, com o Casemiro e com o Rashford".

E acrescentou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Ele não me escalava nas partidas, e às vezes o clima ficava muito tenso. Com Ten Hag, eram os jogadores holandeses que mais recebiam oportunidades de jogar".









Fred não se limitou a falar de suas divergências pessoais com Ten Hag, mas acusou o treinador holandês de favorecer grupinhos dentro do time, numa referência ao fato de alguns jogadores holandeses receberem preferência para jogar.

O ex-jogador do Manchester United disse: "Era um treinador cheio de grupinhos. Mas, quando se trata do lado tático, é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei na vida".

Fred também abordou uma das crises mais marcantes de Ten Hag durante seu período no Manchester United, representada pelo conflito que surgiu entre o treinador holandês e o português Cristiano Ronaldo.









Fred apontou que a filosofia de Ten Hag se baseava fortemente na velocidade e na movimentação, o que fez o treinador considerar que Ronaldo já não era a opção ideal para executar suas ideias devido à idade avançada.

O ex-jogador do Fenerbahçe turco disse: "Ele queria que o time fosse rápido, mas o Cristiano já estava mais velho. Por isso o deixou de fora do time titular, e surgiu um conflito entre eles".

As declarações de Fred refletem um lado diferente do período de Ten Hag no Manchester United, já que o treinador holandês combinou o sucesso tático, segundo o depoimento do jogador brasileiro, com crises recorrentes dentro do vestiário, que terminaram, ao fim, com a saída de vários jogadores do clube, entre eles o próprio Fred, que se transferiu para o Fenerbahçe.