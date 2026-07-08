“Desastre e ação rápida”... A Noruega apresenta uma reclamação à FIFA antes do jogo contra a Inglaterra

A seleção da Noruega sofreu um grande revés antes do confronto contra a Inglaterra, marcado para o próximo sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “The Sun” informou que a Noruega enfrentou um “desastre hoteleiro” após se hospedar em suítes de luxo próximas a um canteiro de obras.

O atacante Erling Haaland e o restante da equipe apresentaram uma reclamação aos responsáveis pela delegação após apenas uma noite no local, criticando o barulho e a agitação causados por uma rua movimentada, além de perceberem que seriam obrigados a caminhar duas milhas e meia passando por canteiros de obras para chegar à praia mais próxima.

Uma reclamação oficial foi apresentada à Federação Internacional de Futebol (FIFA) nesta manhã, e toda a delegação deixou o hotel.

A equipe está agora hospedada em outro hotel, em local não divulgado, à beira-mar, próximo ao Hard Rock Stadium, que tem capacidade para 64.478 espectadores e sediará uma partida das quartas de final da Copa do Mundo no sábado, em Miami.

Trolls Dahli, diretor de logística da seleção da Noruega, disse: “A mudança foi difícil, mas estamos satisfeitos com o novo local e todos estão felizes agora”.

Alguns podem temer que isso afete os jogadores, mas foram eles que mais desejaram isso do que qualquer outra pessoa.

As autoridades afirmaram que o hotel ficava próximo a um canteiro de obras barulhento e a uma rodovia movimentada, o que incomodava os jogadores antes da maior partida de futebol da história do país escandinavo.

Os jogadores da Noruega foram vistos com expressões sombrias ao entrar no elevador para partir.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) concordou em arcar com os custos de 50 quartos, além das despesas de segurança no novo hotel, mas a Federação Norueguesa de Futebol foi obrigada a pagar taxas adicionais para cobrir os custos do upgrade exigido pelos jogadores.