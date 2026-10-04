Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Desafiou todas as adversidades: os bastidores do pênalti de Al-Hamdan na semifinal da Copa do Golfo 27

A. Al-Hamdan
Arábia Saudita x Catar
Arábia Saudita
Catar
Gulf Cup
Arábia Saudita
Catar

Declarações impactantes e circunstâncias difíceis

Abdullah Al-Hamdan, estrela da seleção da Arábia Saudita, não temeu as críticas da torcida nem o choque dos ataques que vem sofrendo nos últimos tempos e decidiu bater a primeira penalidade contra o Catar, no último sábado, pela semifinal da Copa do Golfo Arábico.

Leia também: Sami Al-Jaber sobre a crise de Al-Hamdan: alguns corações têm "rancor"!

Al-Hamdan conseguiu converter a primeira penalidade com sucesso e deu confiança aos seus companheiros para darem tudo de si, resultando na classificação para a final da Copa do Golfo, na qual enfrentarão os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira à noite.

A atitude de Al-Hamdan deixou atônito Mohammed Noor, ídolo da seleção saudita, que conduziu uma entrevista com ele após a partida, encontrando a estrela do Al-Nassr em estado de choque. Ele falou com coragem: "Fui eu quem pediu para bater a primeira penalidade".

E acrescentou: "Apesar das pressões que sofri, senti que tinha capacidade de bater e realmente o fiz, dando confiança aos meus companheiros em seguida".

Mohammed Noor respondeu: "Estou orgulhoso de você, precisa continuar e dar tudo de si, você é um grande jogador e tem muito a oferecer".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google