Desafiou todas as adversidades: os bastidores do pênalti de Al Hamdan na final da Copa do Golfo 27

Abdullah Al-Hamdan, estrela da seleção da Arábia Saudita, não temeu as críticas da torcida nem o ataque chocante que vem enfrentando no último período, e decidiu bater a primeira cobrança contra o Catar, no último sábado, pelas semifinais da Copa do Golfo Arábico.

Leia também: Sami Al-Jaber sobre a crise de Al-Hamdan: alguns corações têm "rancor"!

Al-Hamdan conseguiu converter a primeira cobrança com sucesso, dando aos companheiros a confiança para entregar tudo o que tinham e, assim, se classificarem para a final da Copa do Golfo contra os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira à noite.

A atitude de Al-Hamdan deixou perplexo Mohammed Noor, lenda da seleção da Arábia Saudita, que concedeu uma entrevista com ele após a partida, encontrando a estrela do Al-Nassr surpreendente. O jogador falou com coragem: "Fui eu quem pediu para bater a primeira cobrança".

E acrescentou: "Apesar das pressões que sofri, senti que tinha a capacidade de cobrar e realmente o fiz, dando confiança aos meus companheiros em seguida".

Mohammed Noor respondeu-lhe dizendo: "Estou orgulhoso de você, deve continuar e entregar tudo o que tem, você é um grande jogador e tem muito a oferecer".