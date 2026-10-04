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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Desafiou todas as adversidades: os bastidores do pênalti de Al Hamdan na final da Copa do Golfo 27

A. Al-Hamdan
Arábia Saudita x Catar
Arábia Saudita
Catar
Gulf Cup
Arábia Saudita
Catar

Declarações explosivas e circunstâncias difíceis

Abdullah Al-Hamdan, estrela da seleção da Arábia Saudita, não temeu as críticas da torcida nem o ataque chocante que vem enfrentando no último período, e decidiu bater a primeira cobrança contra o Catar, no último sábado, pelas semifinais da Copa do Golfo Arábico.

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Al-Hamdan conseguiu converter a primeira cobrança com sucesso, dando aos companheiros a confiança para entregar tudo o que tinham e, assim, se classificarem para a final da Copa do Golfo contra os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira à noite.

A atitude de Al-Hamdan deixou perplexo Mohammed Noor, lenda da seleção da Arábia Saudita, que concedeu uma entrevista com ele após a partida, encontrando a estrela do Al-Nassr surpreendente. O jogador falou com coragem: "Fui eu quem pediu para bater a primeira cobrança".

E acrescentou: "Apesar das pressões que sofri, senti que tinha a capacidade de cobrar e realmente o fiz, dando confiança aos meus companheiros em seguida".

Mohammed Noor respondeu-lhe dizendo: "Estou orgulhoso de você, deve continuar e entregar tudo o que tem, você é um grande jogador e tem muito a oferecer".

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