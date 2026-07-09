Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação titular dos “Leões do Atlante” para o confronto contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, que contou com a presença de Ayoub Bouadi mais uma vez.

A escalação manteve a aposta no jovem talento Ayub Bouadi, permitindo que o meio-campista continue sua participação marcante no torneio e acrescente mais uma conquista ao seu currículo, apesar da pouca idade.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Ayoub Bouadi, que tem 18 anos e 280 dias, tornou-se o segundo jogador mais jovem da história da Copa do Mundo a disputar uma partida nas quartas de final.

Apenas o lendário brasileiro Pelé o supera, tendo disputado as quartas de final da Copa do Mundo de 1958 contra o País de Gales com 17 anos e 239 dias.

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Boudi não se contentou em bater esse recorde histórico, mas também se tornou o primeiro jogador africano da história a disputar cinco partidas na Copa do Mundo ainda na adolescência, em uma conquista que reflete a grande confiança que ele desfruta dentro da seleção marroquina.

O jovem jogador tem apresentado um desempenho excepcional desde o início do torneio, o que o tornou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo atual, apesar de esta ser sua primeira participação com a seleção em uma competição desse porte.

Vale ressaltar que o “maestro” do Marrocos se tornou um grande alvo dos clubes europeus neste verão, após seu brilhante desempenho na Copa do Mundo nos Estados Unidos.