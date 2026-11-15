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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images
Luis Felipe Gonçalves

Após derrota para o Japão, Rayan treina normalmente e surge como opção para Ancelotti

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Atacante se recupera de entorse no tornozelo, participa de atividade com reservas e volta a ficar à disposição da seleção brasileira

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A seleção pode ter uma novidade na escalação para seu último compromisso de 2026. Depois de desfalcar a equipe na derrota por 3 a 2 para o Japão, Rayan treinou normalmente neste domingo (15) e voltou a ser opção para Carlo Ancelotti. O atacante do Bournemouth pode receber uma oportunidade diante de Singapura, na terça-feira, no encerramento da temporada da equipe nacional.

Rayan não participou do amistoso de sábado após sofrer uma entorse no tornozelo durante o treinamento da última sexta-feira (13). O jogador, que vinha sendo testado como meia pelo treinador italiano, chegou a ser cotado para iniciar a partida contra os japoneses, mas uma pancada na região, já no fim da atividade, mudou os planos da comissão técnica.

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Apesar das dores intensas e do inchaço, os exames não identificaram lesão no local. Por precaução, o atacante acabou vetado do confronto e deu lugar a André na equipe titular. Neste domingo, porém, participou normalmente do trabalho realizado no campo, ao lado dos atletas que não começaram a partida contra o Japão. Os titulares permaneceram na academia do hotel para atividades regenerativas.

Ancelotti pretende utilizar Rayan no meio-campo, em uma tentativa de explorar características semelhantes às que levaram o treinador a adaptar Ángel Di María à função no Real Madrid, em 2014. Sem poder contar com o brasileiro no amistoso anterior, o técnico poderá aproveitar o último jogo do ano para observar o atacante na posição.

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A definição da equipe titular, no entanto, deve acontecer apenas no treinamento desta segunda-feira. O Brasil enfrenta Singapura na terça, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional. A seleção asiática chega ao compromisso depois de perder por 4 a 1 para o Paraguai, na última sexta-feira.

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Além de Rayan, Ancelotti terá de lidar com outras ausências. Raphinha está suspenso e não poderá atuar, enquanto o próprio treinador italiano foi expulso nos minutos finais da partida contra o Japão e também não estará à beira do campo. A comissão técnica ainda não definiu se o Brasil será comandado pelo auxiliar inglês Paul Clement ou pelo italiano Francesco Mauri.

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Written byLuis Felipe Gonçalves

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.

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