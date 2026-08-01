Derrota chocante elimina o Egito da Copa Africana de Nações Feminina

A seleção do Egito se despediu da Copa das Nações Africanas Feminina após sua segunda derrota consecutiva na fase de grupos.

A seleção egípcia começou o torneio com uma derrota catastrófica diante de Zâmbia, por 6 a 0, antes de cair frente ao Malaui por 3 a 1 na noite de sábado.

O Malaui elevou seu saldo para 6 pontos na liderança do Grupo 3, enquanto a seleção do Egito permaneceu sem nenhum ponto na lanterna da classificação.

O site da CAF destacou os principais lances do confronto entre Egito e Malaui, válido pelo Grupo 3 do torneio, disputado atualmente no Marrocos.

A seleção do Egito teve a primeira chance real aos 16 minutos, quando Christina Salama finalizou uma bola que passou rente à meta, antes de o Malaui responder por meio de Faith Chinzimu, que disparou por trás da defesa, mas a goleira do Egito saiu no momento certo e interrompeu a tentativa.

Logo em seguida, Chawinga ameaçou a meta do Egito com um chute forte que a goleira desviou para escanteio, antes de desempenhar o papel decisivo no gol da vantagem aos 35 minutos, após um passe preciso para Rose Kadzere, que concluiu o lance de curta distância para dentro das redes.

Antes do fim do primeiro tempo, o Malaui ampliou a vantagem com o segundo gol, quando Chinzimu acompanhou a bola e a finalizou diretamente para dentro da meta, depois de a goleira ter defendido sua primeira tentativa de cabeça.

A seleção egípcia entrou no segundo tempo com mais determinação e recebeu um forte impulso após o árbitro exibir o cartão vermelho para Rose Alofandika, em razão de uma falta em Habiba Hafez, que seguia em direção à meta.

Apesar da inferioridade numérica, o Malaui continuou a oferecer perigo por meio de contra-ataques e ampliou para o terceiro gol aos 68 minutos, depois de Kadzere se transformar em armadora e dar um passe inteligente para Chawinga, que marcou com uma cabeçada por cima da goleira adiantada.

A seleção egípcia respondeu rapidamente, com a reserva Eman Kassem diminuindo a diferença com uma cabeçada precisa, deixando sua marca assim que entrou em campo.

As jogadoras do Egito pressionaram em busca de um segundo gol que devolvesse a equipe ao clima da partida, mas a defesa organizada do Malaui frustrou todas as tentativas, enquanto os contra-ataques, comandados pela brilhante Chawinga, seguiram como fonte constante de perigo.

O Malaui ficou muito perto de se classificar para as quartas de final, antes de enfrentar Zâmbia no encerramento da fase de grupos. Em contrapartida, a seleção do Egito enfrentará a congênere nigeriana, atual campeã, na última rodada.