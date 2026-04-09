O Senegal chegou à final da Copa Africana das Nações Sub-15, que está sendo disputada atualmente no Zimbábue, após vencer o Marrocos por 4 a 0.

A seleção senegalesa não deu muito tempo à sua contraparte marroquina, abrindo uma vantagem de três gols nos primeiros 7 minutos.

Aos 28 minutos, a seleção senegalesa marcou seu quarto gol contra os Leões do Atlas.

A seleção do Senegal enfrentará na final do torneio a seleção de Uganda, que venceu o Benin por 4 a 3 nos pênaltis.

O Senegal havia conquistado o título da Copa Africana de Nações 2025 após vencer a final contra o Marrocos por 1 a 0, após a prorrogação.

No entanto, a CAF decidiu recentemente retirar o título da CAN da Senegal e concedê-lo ao Marrocos, o que levou os Leões da Teranga a recorrerem ao TAS.

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