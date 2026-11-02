Derksen: "Não sou fã dele, mas ele jogou muito bem"

Johan Derksen é só elogios a Bart Verbruggen no Vandaag Inside. De Snor viu o goleiro do Brighton & Hove Albion brilhar contra o Manchester City, derrotado por 0 a 1 na Premier League.
Verbruggen fez várias grandes defesas e impediu, entre outros, Erling Haaland e Rayan Cherki de marcar. Também graças a ele, o Brighton surpreendeu no Etihad Stadium no sábado.
"Não sou muito fã dele. Mas Verbruggen jogou muito bem", disse Derksen, elogiando a atuação do goleiro da seleção holandesa contra o Manchester City no último fim de semana.
"Ele é simplesmente o melhor goleiro. Quando você vê imagens do Roefs, todo mundo fica encantado com ele", comentou Valentijn Driessen. "Mas Roefs não tem defesa nenhuma à sua frente", acrescentou Derksen. "Verbruggen foi excelente no gol."
"Ele não tem nada de especial, mas Verbruggen defende as bolas", argumentou Driessen. "O que mais você quer de um goleiro?"
"Só quero que eles defendam as bolas. De resto, pouco me importa", disse Derksen, que não vê problema no fato de Verbruggen, em sua opinião, não ter grande presença debaixo das traves.
O Brighton ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, apenas dois pontos atrás do Manchester City. O Arsenal, derrotado por Verbruggen e seus companheiros no início desta temporada, soma cinco pontos a mais.