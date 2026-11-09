Johan Derksen não entende por que Alex Pastoor é o novo técnico do PEC Zwolle. O treinador, natural da Holanda do Norte, foi contratado na semana passada para substituir Henry van der Vegt, demitido recentemente.

"Não entendo por que o contrataram. Esse homem me cansa demais. Ele é um pseudoprofessor. É só ver como fala de futebol. Não é tão complicado nem tão interessante assim, Alex", disse Derksen no Vandaag Inside , perplexo com a escolha do PEC Zwolle por Pastoor.

"Você sabe que não é tão complicado. Mas os dirigentes do clube acham tudo isso maravilhoso. Ele consegue envolver todos com esse discurso", acrescentou Valentijn Driessen.

"Ele posa de semi-intelectual", retomou Derksen. "E aquele rapaz do Heerenveen, Gerry Hamstra, é o diretor técnico de lá. Ele detesta Gertjan Verbeek. Teria sido um bom trabalho para Verbeek, que mora perto do estádio."

"Hamstra nunca vai contratar Verbeek. Mas acho que Verbeek combina mais com o PEC do que aquele sabichão", reiterou Derksen, para quem a contratação de Pastoor pelo clube de Zwolle é incompreensível.

"E Gertjan continua muito envolvido com o futebol. Não perde um jogo. Está em todo lugar", concluiu O Bigode em sua análise sobre o comando técnico do PEC.

Pastoor, de 60 anos, estará no banco do PEC pela primeira vez após a pausa para os jogos das seleções. A equipe de Zwolle, que ocupa o meio da tabela, visitará o Telstar, atual 16º colocado da Vriendenloterij Eredivisie, em 21 de novembro.