Derksen faz apelo após a vergonha de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Johan Derksen não tem piedade de Cristiano Ronaldo, que, com a seleção de Portugal, empatou de forma decepcionante em 1 a 1 contra o valente Congo. Já é hora de o atacante de 41 anos ir para o banco, segundo o duro veredicto do programa “Vandaag Inside Oranje”.

“Portugal jogou com dez jogadores. Não consegui ver nem uma única jogada boa do Ronaldo. Mas aquele técnico simplesmente não se atreve a substituí-lo”, observou Derksen, incrédulo, ao ver que o técnico Roberto Martínez deixou o veterano em campo até o apito final.

“Mas isso também diz muito sobre a personalidade dos outros jogadores. Pois eles deveriam simplesmente dizer, pelo menos uma vez: queremos vencer e ganhar dinheiro. Esse incompetente não faz nada”, criticou Derksen duramente o atacante decepcionante logo após o término da partida entre Portugal e Congo.

“Na verdade, a gente espera que ele mesmo tome essa decisão”, acrescentou o colega René van der Gijp. “Já faz quatro ou cinco anos que esperamos isso. Que ele mesmo diga: ‘Tenho 41 anos e já passei do meu auge’. Mas ele teve uma carreira incrível.”

Derksen então volta a atenção para Bruno Fernandes, outra estrela da seleção portuguesa. “Esse é um grande jogador. Mas por que ele não diz para esse grupo de rapazes: ‘Não dá mais para continuar com esse Ronaldo. Isso já não dá mais’?”

Van der Gijp concorda plenamente com isso. “Agora vocês ainda jogam contra o Congo. Mas daqui a pouco vão enfrentar a França, e aí ele vai ter que ajudar na defesa. Aí o Ronaldo vai ficar a dez metros na sua própria metade do campo. E terá que percorrer sessenta metros até o gol. Ele não vai mais conseguir fazer isso.”

Derksen já descarta Portugal como candidato ao título mundial. “Com o Ronaldo no time, não, de jeito nenhum. Mas esse técnico também é um fraco. Alguém que joga mal e não está no jogo, você troca, não é?”