Derksen e Van der Gijp já veem contratação caríssima como fiasco: "Ele é ruim, muito ruim..."

Johan Derksen, René van der Gijp e Valentijn Driessen dispararam contra os reforços do Feyenoord Nacho Ferri e Tjark Ernst no Vandaag Inside. As primeiras atuações do atacante e do goleiro a serviço do clube de Roterdã definitivamente não agradam ao trio.

À mesa, a magistral assistência de calcanhar de Henk Veerman em FC Volendam x FC Dordrecht é mencionada, após o que Driessen faz imediatamente a comparação com Ferri. “Veerman pode jogar no Feyenoord assim. Aquele cara que está lá agora, o Ferri, não sabe fazer nada”, afirma o jornalista do De Telegraaf.

“Henk Veerman marca mais do que Ferri”, prossegue Driessen. Quando Van der Gijp pergunta sobre a última entrada do atacante, o veredicto de Driessen é devastador: “Aquele de dez milhões. Ele não sabe fazer nada, de verdade. Ele nem consegue correr.”

Ferri chegou neste verão por nove milhões de euros, vindo do KVC Westerlo, valor que ainda pode aumentar por meio de bônus. O atacante de 21 anos atuou até agora em três partidas da Eredivisie pelo Feyenoord, sempre saindo do banco.

Ferri ainda não teve muito tempo para mostrar seu valor: contra o Sparta Rotterdam, jogou 19 minutos; contra o SC Cambuur, 23 minutos; e contra o ADO Den Haag, dez minutos. Nessas três curtas participações saindo do banco, ele ainda causou pouca impressão e segue sem gol ou assistência.

Ernst também recebe críticas pesadas. “Aquele goleiro também não é bom, viu”, diz Van der Gijp, ao que Derksen responde: “Aquele goleiro é realmente ruim.”

Ernst, de 23 anos, foi contratado neste verão por cinco milhões de euros, vindo do Hertha BSC. O goleiro alemão foi titular nos quatro jogos do Feyenoord na Eredivisie e sofreu seis gols neles.

“Ele tem a mesma coisa que o Drommel”, observa Derksen. “Quando ele mergulha, não cai de lado, mas de barriga. Duas bolas naquele canto esquerdo e ele foi duas vezes de barriga no canto esquerdo. Você tem que se esticar.”