René van der Gijp e Johan Derksen não entendem a direção que o Ajax tomou sob Jordi Cruyff. No Vandaag Inside, as contratações de verão do clube de Amsterdã são duramente criticadas após o vexame europeu de quinta-feira à noite contra o Hajduk Split, na Liga Conferência.

O apresentador Wilfred Genee cita Valentijn Driessen, que descreveu o Ajax como "um bando montado de qualquer jeito". Van der Gijp agora concorda com a avaliação. "Há três meses, falávamos do Ajax de uma maneira bem diferente. Na época, todos pensávamos: agora vai", recorda o ex-jogador.

Van der Gijp admite que já tinha dúvidas quando os vários reforços chegaram. "De todas as contratações, eu só conhecia o goleiro, Ter Stegen, Brandt e aquele atacante, Tolu. Sobre os outros, pensei: pode até ser, mas primeiro preciso vê-los jogar." A decisão de escalar pela primeira vez o lateral-esquerdo Joffre Torrents, de 18 anos, é especialmente difícil de entender para Van der Gijp.

O que mais surpreende Van der Gijp, porém, é o poder que Cruyff recebeu no Ajax. "Depois de tudo o que vocês passaram com Mislintat, não entendo por que agora dão carta branca a Cruyff", afirma. Derksen concorda: "Você acertou em cheio. Não entendo isso de jeito nenhum. Vocês tiveram experiências tão ruins ao dar todo o poder a um alemão desconhecido e agora escolhem alguém com base no sobrenome."

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Para Derksen, Cruyff não demonstrou o suficiente para receber tanta responsabilidade. "O pai dele foi um grande nome, mas Jordi não mostrou nada de especial desde o fim da carreira como jogador. É um salto no escuro, e vocês só podem esperar que os torcedores fiquem satisfeitos porque ele se chama Cruyff."

Van der Gijp também sente falta de pessoas experientes no futebol dentro da organização, capazes de corrigir o responsável pela área técnica quando necessário. A política de contratações também levanta muitas dúvidas para ele, sobretudo a chegada de Viktor Tsygankov. "Vocês procuram um ponta que ataque o espaço e tiveram dois meses para encontrá-lo. Então trazem Tsygankov, mas ele não ataca o espaço e sempre quer receber a bola nos pés."

Os dois tampouco se empolgam com Sofyan Amrabat: Derksen o chama de "mediano". Van der Gijp concorda em parte, mas considera que o meio-campista se impõe fisicamente. "Ele tem presença física, mas de fato é um jogador limitado", diz o ex-ponta-direita.

Derksen, por sua vez, critica a escolha de Cruyff pelo técnico Míchel Sánchez. "Eu soube na hora que Jordi traria um amigo espanhol. Se ele fizer um trabalho fantástico, ficarei muito feliz por ele, mas até agora não tivemos essa impressão. Ele não conhece o futebol holandês."