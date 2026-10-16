Derksen e Van der Gijp apontam o principal culpado pelo caos total no Ajax

René van der Gijp e Johan Derksen não entendem o rumo tomado pelo Ajax sob o comando de Jordi Cruyff. No Vandaag Inside, a janela de transferências do clube de Amsterdã foi duramente criticada após o vexame europeu de quinta-feira à noite contra o Hajduk Split, na Conference League.

O apresentador Wilfred Genee cita as palavras de Valentijn Driessen, que descreveu o Ajax como um "bando de jogadores reunidos às pressas". Van der Gijp agora concorda com a avaliação. "Há três meses, falávamos do Ajax de um jeito muito diferente. Todos pensávamos: agora vai", relembra o ex-jogador.

Van der Gijp admite que já tinha dúvidas quando os muitos reforços chegaram. "De todas as contratações, eu só conhecia o goleiro, Ter Stegen, Brandt e aquele atacante, Tolu. Quanto aos demais, eu pensava: pode até ser, mas primeiro preciso ver." Van der Gijp também não entende a decisão de escalar o lateral-esquerdo Joffre Torrents, de 18 anos, pela primeira vez.

O que mais surpreende Van der Gijp, porém, é o poder que Cruyff recebeu no Ajax. "Depois de tudo o que vocês passaram com Mislintat, não entendo por que agora dão carta branca a Cruyff", afirma. Derksen concorda: "Você acertou em cheio. Não entendo isso de jeito nenhum. Vocês tiveram experiências tão ruins ao dar todo o poder a um alemão desconhecido e agora escolhem alguém por causa do sobrenome."

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Derksen considera que Cruyff não mostrou o suficiente para receber tanta responsabilidade. "O pai dele foi um grande nome, mas Jordi, na verdade, ainda não mostrou nada de especial desde o fim da carreira como jogador. É um salto no escuro, e vocês só podem torcer para que os torcedores fiquem satisfeitos porque ele se chama Cruyff."

Van der Gijp também sente falta de profissionais experientes do futebol na estrutura do clube, capazes de corrigir o responsável pela área técnica quando necessário. A política de contratações também levanta muitas dúvidas para ele, que não entende, sobretudo, a chegada de Viktor Tsygankov. "Vocês procuram um ponta que ataque a profundidade e tiveram dois meses para encontrá-lo. Aí contratam Tsygankov, mas ele não ataca a profundidade e quer sempre receber a bola nos pés."

Os comentaristas tampouco se mostram entusiasmados com Sofyan Amrabat: Derksen o chama de "mediano". Van der Gijp concorda em parte, mas considera que o meio-campista se impõe fisicamente. "Ele tem presença física, mas é um jogador limitado mesmo", diz o ex-ponta-direita.

Derksen, por sua vez, critica a escolha de Cruyff pelo técnico Míchel Sánchez. "Eu soube na hora que Jordi traria um amigo espanhol. Se ele fizer um trabalho fantástico, ficarei muito feliz por ele, mas até agora não tivemos essa impressão. Ele não conhece nada do futebol holandês."