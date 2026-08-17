Derksen detona uma pessoa dentro da KNVB sem piedade

Johan Derksen comenta em Saudações de Grolloo a nomeação de Xavi como técnico da seleção holandesa. De Snor faz críticas surpreendentemente duras a uma pessoa dentro da KNVB que esteve envolvida na busca por um novo treinador.

''Não dá para dizer que ele não tem um bom currículo'', assim Derksen abre sua análise sobre a nomeação de Xavi como novo técnico da seleção holandesa. ''É um grande nome, embora ainda não tenha feito tanta coisa como treinador, tem pouca experiência. O que joga a favor dele é que cresceu com a filosofia de Cruijff. Então Xavi se encaixaria bem na Holanda.''

Para acrescentar imediatamente: ''Continuo achando estranho escolher um estrangeiro. Porque considero isso uma acusação contra a própria formação de treinadores da KNVB. E uma acusação contra os treinadores holandeses, por estarem sendo preteridos.''

''Além disso, acho estranho que Nigel de Jong e Clarence Seedorf (membro do Conselho de Supervisão do Futebol Profissional com foco em questões técnico-futebolísticas, redação) simplesmente decidam quem será o técnico'', diz Derksen, nada impressionado com a busca da KNVB por um sucessor de Ronald Koeman. ''E do Seedorf eu sei, em particular, que ele é muito rancoroso com várias pessoas do futebol. Pessoas que, na visão dele, sempre o atrapalharam. Um sujeito frustrado que tem antipatia por muita gente. E justamente manterá essas pessoas do lado de fora.''

''Também é incompreensível que Peter Bosz nunca tenha sido cogitado. Seedorf está insatisfeito com todos os técnicos da seleção com quem trabalhou. Ele teve uma carreira internacional fantástica, mas na seleção holandesa nunca mostrou realmente isso. Então acho estranho que ele, com todos os seus rancores, possa determinar quem será o técnico'', repete Derksen mais uma vez no podcast de segunda-feira.

Derksen, por enquanto, concede a Xavi o benefício da dúvida. ''Mas acho inviável trazer um rapaz de língua espanhola para a Holanda para fazê-lo técnico da seleção. Ele não fala inglês, então não consegue se comunicar. Aí precisa de um Kluivert ou algo assim como intérprete. Como técnico, comunicar-se é basicamente o seu principal instrumento.''

Por fim, o analista de Grolloo observa que De Jong e Seedorf, na verdade, queriam nomear Michael Reiziger. ''Eles perceberam que ninguém na Holanda entendia isso. E que todo mundo do futebol dizia: ele ainda não tem esse status. Aí ficaram pressionados. Não ousaram empurrar Reiziger goela abaixo e foram procurar um grande nome. Para calar a opinião pública.''