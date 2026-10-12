Johan Derksen detona Dusan Tadic em Groeten uit Grolloo. As declarações do atacante de 37 anos sobre seus companheiros no NEC não caíram nada bem para o comentarista da província de Drenthe.

"É mais difícil ter jogadores menos qualificados ao seu redor. Muitas vezes, faço jogadas para preparar o lance e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta. Aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais", disse Tadic na semana passada, em uma entrevista que repercutiu ao NU.nl.

"Ele deveria agradecer muito por Marcel Boekhoorn ter gostado da ideia de contratar um grande nome", começa Derksen, em uma avaliação dura do atacante. "Veja bem, nos últimos anos ele tem jogado como um velho. No Ajax, já não dava mais conta. E agora vai enfrentar o Ajax e tenta agradar um pouco o clube. Na imprensa, fala do NEC de forma um tanto depreciativa. Como se dissesse: 'Eu sempre estive acostumado a jogar em clubes que disputam títulos'."

"Então você não deveria ter assinado com o NEC, rapaz", diz Derksen, perplexo, ao experiente sérvio. "Isso é muito desagradável. E aí ele diz que suas palavras foram tiradas de contexto. Mas isso já foi verificado. Ele foi citado de forma totalmente correta. Então isso também é mentira."

Derksen prossegue: "Não, ele não causou uma boa impressão com isso. E acho que, ao longo da temporada, também vai perder a vaga de titular no NEC. Porque é um veterano. Ainda fala como um craque, mas já não tem o mesmo desempenho."

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"Acho que Boekhoorn lhe paga um salário principesco. Porque ele via Tadic com a camisa do NEC como uma questão de prestígio. Mas não acho que Tadic vá corresponder nesta temporada. Porque, com Tadic no time, não se ganha a guerra", prevê Derksen, cético.