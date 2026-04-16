Derksen critica duramente clube da Eredivisie: “Claro que não se deve fazer isso, que besteira!”

Johan Derksen acha ridículo que o NAC Breda tenha entrado com uma ação de medida cautelar em resposta a declarações anteriores da KNVB no caso do “paspoortgate”. Segundo o âncora do programa “Vandaag Inside”, o clube de Brabante deve parar de contestar a derrota por 6 a 0 sofrida recentemente contra o Go Ahead Eagles.

Há algum tempo, o NAC foi o clube que deu início a toda a saga, depois que Dean James teria jogado indevidamente na partida entre Go Ahead Eagles e NAC Breda (6 a 0). A KNVB acabou decidindo não aplicar nenhuma sanção, mas os dirigentes do Breda aparentemente não concordam com isso.

O clube entrou com uma ação de medida cautelar na terça-feira, devido à insatisfação com a decisão da KNVB. O NAC, que atualmente ocupa a 17ª posição na Eredivisie, continua a considerar que James não estava apto a jogar naquela partida e ainda quer ver alguma ação.

“Eles não deveriam agir de forma tão antidesportiva”, Derksen não demonstra qualquer compreensão pelo descontentamento do NAC. “Olha, muitas vezes dá para criticar a KNVB, mas eles já passaram por essa confusão com jogadores que atuaram pela Indonésia e Curaçao. Que são simplesmente holandeses, mas, perante a lei, têm uma nacionalidade diferente por um tempo.”

“E ninguém sabia como lidar com isso. E o NAC não deve agora descontar seu próprio fracasso nisso. Claro que não se deve exagerar. Que besteira!”, critica Derksen mais uma vez a posição do time de Breda.

“Eles não devem agir de forma antidesportiva aproveitando-se disso. Também não acho correto em relação aos colegas do Go Ahead. E vão lá ao juiz civil. Ele vai dar ouvidos aos regulamentos da KNVB. Ele não se mete nisso de jeito nenhum”, conclui Derksen em tom decidido.

O apresentador Wilfred Genee afirma que onze clubes da Eredivisie e da Keuken Kampioen Divisie tiveram que lidar com essa questão delicada e que 33 dos 34 clubes concordam com a decisão da KNVB.