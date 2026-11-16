Derksen: "Bobagem provinciana. Reiziger não faz isso de propósito"

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Johan Derksen aborda nesta segunda-feira, no Groeten uit Grolloo, uma questão atual sobre a seleção holandesa sub-21. O técnico Michael Reiziger não tem espaço para alguns jogadores no momento, o que causa surpresa.

Um ouvinte assíduo não entende por que Reiziger deixa Ruud Nijstad e Mats Rots de fora da seleção holandesa sub-21. Já Thijmen Blokzijl e vários jogadores do Ajax são utilizados pelo técnico, observa ele.

Além disso, causa grande surpresa o fato de Reiziger ter sido cogitado por um momento para suceder Ronald Koeman. A KNVB acabou optando por Xavi após a Copa do Mundo.

"Concordo com isso. Também não entendo. Mas Reiziger meio que se apresentou como candidato", diz Derksen ao iniciar sua análise sobre o técnico da seleção holandesa sub-21.

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"De resto, acho isso uma bobagem provinciana", prossegue De Snor. "Esse senhor certamente é de Twente. E os dois jogadores que ele menciona são grandes talentos. Poderiam muito bem jogar na seleção holandesa sub-21."

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"Mas não dá para presumir que, se o técnico escolhe outros jogadores, faz isso porque não gosta de pessoas de Twente e do leste do país", diz Derksen ao ouvinte surpreso.

Derksen continua: "Sempre há alguns clubes com boas categorias de base que revelam muitos talentos. O AZ está à frente nesse aspecto. E o Ajax também sempre terá alguns jogadores entre os convocados."

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"Mas entendo perfeitamente que esse senhor defenda jogadores que despontaram no FC Twente. Só que isso não tem nada a ver com uma decisão intencional do técnico. Não acredito nisso", conclui Derksen.

A seleção holandesa sub-21 venceu a Dinamarca por 3 a 0 na sexta-feira, nos playoffs, e deu um passo importante rumo à vaga no Campeonato Europeu sub-21. A classificação pode ser definida na terça-feira, no jogo em casa.