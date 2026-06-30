Derksen anuncia transferência para o Ajax; Van der Gijp se mostra muito cético

Daley Blind volta ao Ajax. A notícia foi divulgada por Wilfred Genee e Johan Derksen nesta terça-feira no programa “Vandaag Inside Oranje”. Aliás, o pai dele, Danny Blind, ainda havia dito na segunda-feira que um retorno do zagueiro de 36 anos a Amsterdã não era muito provável.

“Ouvi dizer que ele vai para o Ajax. Ele fala espanhol, então isso é bom”, comenta Derksen, referindo-se à contratação do técnico espanhol Míchel e à presença do diretor técnico Jordi Cruijff, que cresceu na Espanha.

“O Ajax ainda não vai anunciar isso”, enfatiza Genee ao ouvir Derksen. “O Ajax quer primeiro concluir algumas outras contratações. Na minha opinião, ele vai mesmo para o Ajax, mas eles só vão anunciar isso mais tarde, para que ele não seja visto como a primeira contratação.”

“Se você joga tão bem quanto ele, ainda dá para jogar mais um ano na Eredivisie”, conclui Derksen. Theo Janssen, que está à mesa com ele, não vê com bons olhos a chegada de Blind ao Ajax.

“Ele tem 36 anos, quase 37. No Ajax, durante sua passagem anterior, as coisas não foram muito legais. Nem para ele. Blind precisa pensar bem se quer isso”, adverte Janssen ao zagueiro, cujo contrato com o Girona, time rebaixado, está chegando ao fim.

René van der Gijp também se mostra cético. “Você vai ter que ler colunas durante um ano inteiro dizendo que você é muito lento. O que fazer com isso?”, questiona o analista em voz alta.

Blind pai foi questionado no programa “Het Oranje Café” se é realista que seu filho retorne ao Ajax neste verão. “Caramba, não sei. Não me parece. Mas não tenho certeza”, diz o ex-jogador e técnico do clube de Amsterdã, sem poder dar uma resposta definitiva.