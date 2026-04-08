Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Depois do que aconteceu em Paris... Kovač derrota o Barcelona mais uma vez contra o Atlético

Barcelona
Barcelona x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O Blaugrana não sabe o sabor da vitória com ele

Em um confronto repleto de tensão e drama, a UEFA designou o árbitro romeno Ștefan Covaci para apitar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid.

Estefán Kovács tem um histórico controverso com o time catalão e volta a aparecer diante de sua “vítima” favorita em um ambiente eletrizante no Camp Nou.

Na última partida que Kovács apitou pelo Barcelona, o jovem zagueiro Pau Cubarsi foi expulso no primeiro tempo, e o Atlético de Madrid abriu dois gols de vantagem, marcados por Julián Álvarez e Sorloth, em um confronto que terminou com relativo domínio dos Rojiblancos, apesar da desvantagem numérica dos Blaugranas.

Leia também:

No coração do Camp Nou... Atlético derrota o Barcelona e coloca um pé nas semifinais da Liga dos Campeões

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Negócio dos sonhos... Clube italiano coloca Lewandowski na lista de alvos de transferência gratuita

E Kovac comandou três partidas do time catalão até agora, segundo estatísticas do “Transfermarkt”, em nenhuma delas ele conseguiu saborear a vitória. A primeira foi na partida de volta contra o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2023-2024, onde ele mostrou o cartão vermelho ao zagueiro Ronald Araújo no primeiro tempo, o que contribuiu para o colapso do Barça e sua eliminação da competição com o placar de 1 a 4.

Kovac também apitou a partida do Barcelona contra o Napoli na Liga Europa, que terminou empatada em 1 a 1, além de outros confrontos no Camp Nou que não registraram vitória catalã.

Publicidade