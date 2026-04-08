Depois do que aconteceu em Paris... Kovač derrota o Barcelona mais uma vez contra o Atlético

Em um confronto repleto de tensão e drama, a UEFA designou o árbitro romeno Ștefan Covaci para apitar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid.

Estefán Kovács tem um histórico controverso com o time catalão e volta a aparecer diante de sua “vítima” favorita em um ambiente eletrizante no Camp Nou.

Na última partida que Kovács apitou pelo Barcelona, o jovem zagueiro Pau Cubarsi foi expulso no primeiro tempo, e o Atlético de Madrid abriu dois gols de vantagem, marcados por Julián Álvarez e Sorloth, em um confronto que terminou com relativo domínio dos Rojiblancos, apesar da desvantagem numérica dos Blaugranas.

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E Kovac comandou três partidas do time catalão até agora, segundo estatísticas do “Transfermarkt”, em nenhuma delas ele conseguiu saborear a vitória. A primeira foi na partida de volta contra o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2023-2024, onde ele mostrou o cartão vermelho ao zagueiro Ronald Araújo no primeiro tempo, o que contribuiu para o colapso do Barça e sua eliminação da competição com o placar de 1 a 4.

Kovac também apitou a partida do Barcelona contra o Napoli na Liga Europa, que terminou empatada em 1 a 1, além de outros confrontos no Camp Nou que não registraram vitória catalã.