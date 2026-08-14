O cérebro por trás do Al-Ahli, da Arábia Saudita, está perto de ser demitido, com o início da nova temporada 2026-2027, tornando-se o terceiro a deixar a estrutura do clube em menos de um mês.

O jornal saudita "Al-Youm" afirmou que a diretoria do Al-Ahli caminha para demitir o português Rui Pedro, diretor esportivo do clube, no próximo período.

Rui Pedro assumiu o cargo de diretor esportivo do Al-Ahli desde outubro passado, e foi o responsável pelas contratações da equipe durante as duas últimas janelas de transferências, a de inverno e a de verão.

A saída de Rui Pedro atingirá em cheio a estrutura do Al-Ahli, especialmente porque será o terceiro a partir, depois do ex-presidente Khaled Al-Ghamdi e do técnico alemão Matthias Jaissle.

Al-Ghamdi decidiu deixar o cargo de presidente do Al-Ahli após 3 anos em que se manteve na cadeira, para se candidatar à presidência da Federação Saudita, o mesmo período após o qual Jaissle partiu para comandar o Newcastle United, da Inglaterra.

O Al-Ahli também sofreu grandes mudanças no aspecto técnico, começando pela saída do ponta argelino Riyad Mahrez e do meio-campista marfinense Franck Kessié, além do empréstimo de 5 jovens talentos.

Vale lembrar que o Al-Ahli iniciou sua caminhada na Saudi Pro League anteontem, quinta-feira, com a vitória sobre o Al-Diriyah por 1 a 0, gol marcado pelo meio-campista armênio Eduard Spertsyan, vindo do Krasnodar, da Rússia.