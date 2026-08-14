Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
al ahliGetty Images
Ahmed Mansy

Traduzido por

Depois do presidente Wayasla, o cérebro do Al Ahly está perto de ser expulso

Al Anwar x Al-Ahli
Al Anwar
Al-Ahli
King Cup
Campeonato Saudita
M. Jaissle
Arábia Saudita
Alemanha

Uma fase de estabilidade toma conta do reduto do "Raqi"

O cérebro por trás do Al-Ahli, da Arábia Saudita, está perto de ser demitido, com o início da nova temporada 2026-2027, tornando-se o terceiro a deixar a estrutura do clube em menos de um mês.

O jornal saudita "Al-Youm" afirmou que a diretoria do Al-Ahli caminha para demitir o português Rui Pedro, diretor esportivo do clube, no próximo período.

Rui Pedro assumiu o cargo de diretor esportivo do Al-Ahli desde outubro passado, e foi o responsável pelas contratações da equipe durante as duas últimas janelas de transferências, a de inverno e a de verão.

A saída de Rui Pedro atingirá em cheio a estrutura do Al-Ahli, especialmente porque será o terceiro a partir, depois do ex-presidente Khaled Al-Ghamdi e do técnico alemão Matthias Jaissle.

Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Al-Ghamdi decidiu deixar o cargo de presidente do Al-Ahli após 3 anos em que se manteve na cadeira, para se candidatar à presidência da Federação Saudita, o mesmo período após o qual Jaissle partiu para comandar o Newcastle United, da Inglaterra.

O Al-Ahli também sofreu grandes mudanças no aspecto técnico, começando pela saída do ponta argelino Riyad Mahrez e do meio-campista marfinense Franck Kessié, além do empréstimo de 5 jovens talentos.

Vale lembrar que o Al-Ahli iniciou sua caminhada na Saudi Pro League anteontem, quinta-feira, com a vitória sobre o Al-Diriyah por 1 a 0, gol marcado pelo meio-campista armênio Eduard Spertsyan, vindo do Krasnodar, da Rússia.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google