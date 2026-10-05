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Depois do Iraque, da Líbia e do Sudão, Emad El-Nahhas desembarca na Jordânia

Mercado da bola
E. El-Nahhas
Jordanian Pro League (CFI)
Al-Wehdat SC
Egito
Jordânia

O clube jordaniano Al-Wehdat anunciou nesta segunda-feira a contratação oficial do técnico egípcio Emad El-Nahhas para comandar a equipe no próximo período, após a saída de Wassim Al-Bazour.

A conta do Al-Wehdat, no Instagram, informou que o clube concluiu os trâmites de assinatura dos contratos com a comissão técnica da equipe principal, comandada por Emad El-Nahhas.

Emad El-Nahhas será acompanhado no comando do Al-Wehdat por Mohamed Mohsen Abu Grisha e Abdel Rahman Farouk, além do analista de desempenho Ayman Mohamed.

O Al-Wehdat esclareceu que a primeira missão oficial de Emad El-Nahhas será comandar o clube na partida contra o Al-Jazeera, na próxima sexta-feira, no Estádio Rei Abdullah II, em Al-Quwaysimah.

O Al-Wehdat começou sua campanha na Liga Profissional da Jordânia de forma apagada, após conquistar apenas dois pontos em três rodadas.

Emad El-Nahhas já teve mais de uma experiência como treinador em gramados árabes, com destaque para o Al-Zawraa do Iraque, o Al-Tahaddi da Líbia e o Al-Merrikh do Sudão, além de suas passagens pelo Egito, com destaque para o Al-Ahly, o Al-Mokawloon Al-Arab e o Al-Masry.



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