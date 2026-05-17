"Depois de uma declaração contundente, Salah volta a atacar Arne Slot"

Mohamed Salah causou novamente polêmica na Inglaterra. O ponta egípcio postou uma foto em que aparece jantando com Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai e Milos Kerkez. Muitas pessoas interpretam a foto como mais uma indireta a Arne Slot.

Mohamed Salah havia se pronunciado no sábado à noite sobre a crise esportiva no Liverpool. Um dia após a dolorosa derrota por 4 a 2 para o Aston Villa, o egípcio dirigiu-se aos torcedores dos Reds através das redes sociais. Em uma declaração marcante, Salah proferiu palavras extremamente dolorosas para o técnico Arne Slot.

“Vi este clube passar de céticos a crentes e, por fim, a campeões”, escreveu o ponta-direita de 33 anos. “Trabalhamos muito para isso e sempre dei tudo de mim para ajudar o Liverpool nesse caminho. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso.”

“Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, afirmou o ponta. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Além disso, Salah dirigiu uma mensagem clara a Klopp. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

O egípcio enfatizou ainda que vitórias esporádicas não são suficientes para um clube do calibre do Liverpool. “Ganhar um jogo de vez em quando não é o que o Liverpool deve representar”, afirmou. “Todo time ganha jogos, mas o Liverpool precisa disputar títulos de forma consistente.”

No Instagram, inúmeros companheiros de equipe atuais e antigos do Liverpool curtiram a postagem de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino e Georginio Wijnaldum parecem, assim, apoiar as palavras de Salah.

Agora, Salah postou uma foto com Szoboszlai, Kerkez e Wirtz, com a qual, segundo muitos torcedores do Liverpool, ele quer dizer: “Vejam, eles estão do meu lado.”







