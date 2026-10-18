Depois de Toney: novo choque abala o Al Ahli, e Mendy cura as feridas

O Al Ahli saudita sofreu um golpe antes do aguardado confronto com o Al Feiha, após a confirmação da ausência de Saleh Abu Al Shamat na partida marcada para segunda-feira, válida pela décima rodada da Liga Roshn, por causa da lesão que sofreu durante o duelo contra o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, no momento em que a equipe se prepara para reaver um dos principais nomes de seu setor defensivo.

O Al Ahli já havia confirmado a ausência do inglês Ivan Toney na partida por causa de uma lesão na bacia, o que provocou uma grande crise para a comissão técnica.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", Abu Al Shamat iniciou um programa de tratamento e reabilitação na clínica do clube, para se recuperar da lesão na articulação do ombro sofrida durante o jogo contra o Al Wasl, em Dubai, pela segunda rodada do torneio continental.

Ainda não há data definida para o retorno do jogador aos treinos, já que o próximo passo dependerá de sua resposta ao tratamento e da evolução de seu quadro durante o programa de reabilitação.

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A lesão de Abu Al Shamat representa uma perda adicional para a comissão técnica, que busca manter suas peças à disposição antes dos próximos compromissos da equipe, especialmente diante do calendário congestionado e da disputa em várias competições.

O Al Ahli acompanhará a evolução do estado do jogador, na esperança de recuperá-lo rapidamente após a conclusão das etapas do tratamento, sem arriscar seu retorno antes de ter certeza de sua condição física.

Em contrapartida, o Al Ahli recebeu notícias positivas sobre o senegalês Edouard Mendy, depois que o goleiro ficou pronto para voltar a defender a meta da equipe, após participar das duas últimas sessões de treinamento e receber a liberação do departamento médico, segundo a mesma fonte.

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O retorno de Mendy representa um reforço importante para a equipe, considerando sua experiência e seu papel no fortalecimento da estabilidade defensiva.

O Al Ahli se prepara para enfrentar o Al Feiha no estádio da Cidade Esportiva de Al Majma'ah, depois que sua partida contra o Al Nassr, pela nona rodada, foi adiada para 6 de março de 2027. A equipe espera aproveitar o retorno de Mendy para conquistar um resultado positivo, apesar da ausência de Abu Al Shamat, que segue em tratamento e reabilitação.

O Al Ahli ocupa a sexta colocação na tabela da Liga Roshn, com 15 pontos, sete atrás do líder Al Qadsiah, e ainda tem uma partida adiada a ser disputada.

A equipe precisa continuar somando pontos para reduzir a diferença em relação aos times da ponta, enquanto a comissão técnica espera que o retorno de Mendy contribua para dar mais equilíbrio ao conjunto, até que Abu Al Shamat recupere sua condição e volte às competições.



