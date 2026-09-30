Teun Koopmeiners pode deixar a Juventus neste inverno, como informou na última segunda-feira a La Gazzetta dello Sport. Agora, o jornal esportivo rosa informa que, entre outros, o Newcastle United tem interesse em uma transferência.

A Juventus pagou quase 60 milhões de euros há dois anos para tirar Koopmeiners da Atalanta. O meio-campista canhoto de Castricum assinou contrato até meados de 2029. Ainda assim, Koopmeiners não correspondeu às altas expectativas em Turim. Por isso, foi colocado pela Juventus na lista de transferências para a janela de inverno.

A Juventus espera ainda conseguir pelo menos 25 milhões de euros com Koopmeiners. O jogador de 32 partidas pela seleção da Holanda segue bem avaliado por vários clubes do exterior, apesar da fase menos boa.

Um deles é o Newcastle United, que já conta com dois holandeses em seu elenco: Sean Steur e Sven Botman. Everton, Galatasaray e Monaco também acompanham a situação.

Caso não chegue de imediato uma oferta no valor desejado, a Juventus também está disposta a emprestar Koopmeiners primeiro, desde que uma opção de compra atrativa seja incluída.

Até aqui, Koopmeiners disputou 95 partidas oficiais pela Juventus. Nelas, marcou oito gols e deu cinco assistências.