O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, deve deixar de fora três estrelas da lista para o jogo contra o Al-Shamal, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Hilal visita o Al-Shamal nesta terça-feira, no estádio Al Bayt, em Al Khor, na terceira rodada da fase de liga do torneio asiático.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Inzaghi deve deixar fora da lista do jogo o meio-campista português Rúben Neves e o lateral saudita Mohammed Al-Mahzari, para poupá-los no âmbito do processo de rodízio.

Após o confronto com o Al-Shamal, espera o Al-Hilal mais um jogo difícil na Roshn League, quando receberá o Al-Fateh no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, na décima segunda rodada da competição.

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Neves não será o único ausente no meio-campo diante do Al-Shamal, já que pode ser acompanhado pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, cuja participação na partida está em dúvida, diante da incerteza sobre sua condição.

Com isso, o número de desfalques do "Líder" diante da equipe catariana sobe para cinco, já que também está fora o ponta brasileiro Gabriel Martinelli, por causa da lesão que sofreu durante a vitória sobre o Al-Qadsiah por 3 a 2, na última sexta-feira, na décima primeira rodada da Roshn League.

Também está ausente o ponta holandês Crysencio Summerville, que cumpre suspensão de três jogos imposta pela Confederação Asiática de Futebol, por causa da expulsão que sofreu durante o confronto com o Al-Gharafa, do Catar, na primeira rodada da fase de liga.

O Al-Hilal entra em campo na quarta posição da tabela de classificação do grupo do Oeste, com 6 pontos conquistados em duas vitórias, enquanto o Al-Shamal ocupa a décima primeira posição, com dois pontos em dois empates.