O Al-Hilal deu início às diligências para a contratação do francês Ousmane Dembélé, extremo do Paris Saint-Germain, durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter fechado a contratação do extremo neerlandês Crysencio Summerville junto do West Ham United.

Relatos da imprensa tinham confirmado que o Al-Hilal estava perto de contratar Summerville no atual mercado de verão por 80 milhões de euros, o que faria dele o segundo jogador mais caro na história do campeonato saudita.

O jornalista italiano Sacha Tavolieri revelou o novo alvo do Al-Hilal no atual mercado de verão, o extremo francês Ousmane Dembélé, tendo o clube começado a contactá-lo para o contratar oficialmente.

Tavolieri confirmou que o Al-Hilal já iniciou os contactos com os representantes de Dembélé, com o objetivo de obter luz verde antes de entrar em negociações oficiais com o Paris Saint-Germain.

Isto surge num momento em que o clube da capital francesa pretende renovar o contrato do vencedor da Bola de Ouro, sobretudo porque este termina em 2028.

Dembélé tem apresentado grandes exibições nos últimos anos ao serviço do Paris Saint-Germain, tendo mesmo conduzido a equipa à conquista do título da Liga dos Campeões da Europa em duas épocas consecutivas, o que lhe valeu a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2025.

O extremo francês também teve uma exibição de destaque com a seleção do seu país no Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, onde participou em todos os oito jogos, marcando 6 golos e fazendo duas assistências.