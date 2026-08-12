Depois de Salah e Trossard: oferta oficial turca por estrela do Arsenal

O Galatasaray, da Turquia, apresentou uma proposta oficial ao Arsenal nesta quarta-feira, no valor de 45 milhões de euros, para contratar um de seus astros, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", afirmou que a proposta feita para a contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do time inglês, está agora sobre a mesa da diretoria do Arsenal.

Ele acrescentou que Martinelli se tornou o principal alvo do Galatasaray durante a atual janela de transferências de verão.

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O internacional brasileiro tem 25 anos e está ligado ao Arsenal por um contrato que vai até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

O movimento do Galatasaray acontece em um mercado turco que testemunhou, neste verão, uma clara tendência de atrair nomes de destaque da Premier League inglesa.

O Besiktas, da Turquia, havia contratado o belga Leandro Trossard, vindo do Arsenal, no início desta janela, em uma negociação de 18 milhões de euros (com 2 milhões de euros em bônus), encerrando a passagem de três anos e meio do jogador de 31 anos pelo clube londrino.

Trossard disputou 174 partidas e marcou 36 gols com a camisa do Arsenal.

O verão atual também testemunhou uma negociação ainda mais grandiosa do ponto de vista da torcida, com a transferência do astro egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, da Turquia, após o fim de sua trajetória com a camisa do Liverpool.