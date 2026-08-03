Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images

Traduzido por

Depois de Salah: a Premier League vai cortar a outra ponta do Liverpool?

Mercado da bola
Newcastle x Liverpool
Newcastle
Liverpool
Premier League
Brentford x Tottenham
Brentford
Tottenham
C. Gakpo
England
Países Baixos

O astro da Holanda vai deixar o clube?

Parece que o Liverpool está ameaçado de perder um dos principais elementos do seu setor ofensivo durante a atual janela de transferências de verão, depois que o futuro do ponta holandês Cody Gakpo passou a despertar o interesse de um dos gigantes da Premier League.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano em sua conta na plataforma X, o Tottenham planeja intensificar suas movimentações para contratar Gakpo, e as negociações entre as duas partes devem entrar em fases importantes no período que se aproxima.

O Tottenham coloca Gakpo entre suas opções ofensivas ao lado do brasileiro Savinho, que continua sendo um alvo principal do clube londrino. No entanto, a concretização da transferência do ponta holandês dependerá em grande parte da posição do Liverpool e do valor que o clube vai estabelecer para o jogador.

Até o momento, Gakpo não figura na lista de jogadores colocados à venda no Liverpool, o que pode tornar sua saída dos Reds complicada, especialmente porque o jogador foi um dos elementos essenciais da escalação da equipe na temporada passada, atuando de forma regular na posição de ponta esquerda.

Essas notícias surgem em um momento em que o Liverpool vive possíveis mudanças no setor de suas pontas, após a saída de Mohamed Salah, o ponta direito titular e um dos maiores destaques da equipe nos últimos anos, o que faz da possível saída de Gakpo, caso se concretize, um novo golpe para o setor ofensivo da equipe.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Caso o Liverpool perca suas duas pontas titulares em uma única temporada, o clube se verá diante de uma tarefa difícil para reconstruir o setor de ataque, sobretudo com a necessidade de a equipe compensar a saída de Salah e manter sua capacidade ofensiva na disputa por títulos nacionais e continentais.

Dessa forma, as movimentações do Tottenham em relação a Gakpo podem se transformar em um assunto que merece acompanhamento nos próximos dias, apesar de a posição atual do Liverpool indicar que não há intenção clara de abrir mão do jogador.

Leia também:
Oficial: Real Madrid fecha contratação ofensiva surpreendente

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google