Parece que o Liverpool está ameaçado de perder um dos principais elementos do seu setor ofensivo durante a atual janela de transferências de verão, depois que o futuro do ponta holandês Cody Gakpo passou a despertar o interesse de um dos gigantes da Premier League.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano em sua conta na plataforma X, o Tottenham planeja intensificar suas movimentações para contratar Gakpo, e as negociações entre as duas partes devem entrar em fases importantes no período que se aproxima.

O Tottenham coloca Gakpo entre suas opções ofensivas ao lado do brasileiro Savinho, que continua sendo um alvo principal do clube londrino. No entanto, a concretização da transferência do ponta holandês dependerá em grande parte da posição do Liverpool e do valor que o clube vai estabelecer para o jogador.

Até o momento, Gakpo não figura na lista de jogadores colocados à venda no Liverpool, o que pode tornar sua saída dos Reds complicada, especialmente porque o jogador foi um dos elementos essenciais da escalação da equipe na temporada passada, atuando de forma regular na posição de ponta esquerda.

Essas notícias surgem em um momento em que o Liverpool vive possíveis mudanças no setor de suas pontas, após a saída de Mohamed Salah, o ponta direito titular e um dos maiores destaques da equipe nos últimos anos, o que faz da possível saída de Gakpo, caso se concretize, um novo golpe para o setor ofensivo da equipe.

Caso o Liverpool perca suas duas pontas titulares em uma única temporada, o clube se verá diante de uma tarefa difícil para reconstruir o setor de ataque, sobretudo com a necessidade de a equipe compensar a saída de Salah e manter sua capacidade ofensiva na disputa por títulos nacionais e continentais.

Dessa forma, as movimentações do Tottenham em relação a Gakpo podem se transformar em um assunto que merece acompanhamento nos próximos dias, apesar de a posição atual do Liverpool indicar que não há intenção clara de abrir mão do jogador.

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