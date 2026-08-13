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Ahmed Mansy

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Depois de Rodri: Al-Qadsiah se aproxima de estrela do meio-campo do Manchester City

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O clube celeste abre mão de mais um jogador do meio-campo

O clube saudita Al-Qadsiah está próximo de contratar o meio-campista do inglês Manchester City durante a atual janela de transferências de verão, segundo revelaram relatos da imprensa.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Al-Qadsiah está em negociações avançadas com o Manchester City para contratar o holandês Tijjani Reijnders no atual mercado de verão.

Romano explicou, em publicação em sua conta pessoal no site "X", que os dois clubes já estão perto de um acordo pela transferência, por uma cifra elevada de 60 milhões de euros, mas tudo depende do desejo do próprio jogador.

Reijnders desperta o interesse de alguns clubes da Premier League inglesa, com destaque para o Nottingham Forest, porém o jogador holandês ainda não deu sua concordância para se transferir a qualquer equipe até o momento.

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O jogador de 28 anos ingressou no clube durante a última janela de transferências de verão, vindo do Milan, tendo disputado 50 partidas pela equipe, nas quais marcou 7 gols e deu 8 assistências.

Reijnders pode ser o segundo a deixar o meio-campo do Manchester City durante a atual janela de transferências de verão, depois do espanhol Rodri, que está próximo de se transferir para o Barcelona.

Isso ocorre depois de o City já ter contratado o meio-campista inglês Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e também estar perto de contratar o marroquino Ayyoub Bouaddi, do Lille, além de ter seu nome ligado ao argentino Enzo Fernández, astro do Chelsea.

Vale lembrar que o Al-Qadsiah trabalha para reforçar seu elenco de forma robusta na nova temporada, especialmente porque disputará a AFC Champions League Elite pela primeira vez em sua história.

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