Depois de Robin van Persie, o Feyenoord dispensa mais dois nomes conhecidos

O Feyenoord se despede de René Hake e Brian Pinas, conforme informou o clube de Roterdã por meio de seus canais oficiais.

A dupla integrou a comissão técnica do Feyenoord 1 na última temporada, mas seguirá os passos do técnico Robin van Persie, que está deixando o clube.

Portanto, há muitas mudanças na comissão técnica do Feyenoord. Há mais de uma semana, já havia sido anunciado que o treinador de goleiros, Jyri Nieminen, deixaria o De Kuip a seu pedido.

Etienne Reijnen já havia saído, partindo-se do princípio de que assinaria com o Liverpool. Said Bakkati, recentemente nomeado, e John de Wolf, que atua como assistente técnico desde 2019, permanecem no Feyenoord.

No último domingo, ficou claro que Van Persie não é mais o principal responsável pelo Feyenoord. Na última temporada, o ex-atacante de ponta levou sua equipe ao segundo lugar e à classificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Apesar de Van Persie ter levado sua equipe à competição de bilhões, as críticas a ele durante a temporada foram muitas vezes severas.

O desempenho foi frequentemente abaixo do esperado e o título do campeonato logo ficou fora de alcance. Além disso, na Liga Europa, o Feyenoord teve uma campanha muito decepcionante.