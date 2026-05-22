Seguindo os passos de Pep Guardiola, Pepijn Lijnders também deixa o Manchester City, segundo informou o The Athletic nesta sexta-feira. O clube inglês queria que o assistente técnico holandês permanecesse, mas ele decidiu por conta própria deixar o Etihad Stadium.

Segundo o referido veículo de comunicação, Lijnders não tem interesse em trabalhar sob o comando de Enzo Maresca, o sucessor previsto de Guardiola. O ex-técnico do NEC decide, portanto, deixar o clube, apesar da perspectiva de um novo contrato de vários anos.

O braço direito de Guardiola estará no banco do Manchester City pela última vez no domingo, quando o time encerra a temporada em casa contra o Aston Villa, vencedor da Liga Europa. Lijnders se despedirá então dos jogadores, da comissão técnica e dos torcedores.

Lijnders, que assinou no ano passado um contrato de um ano com opção de prorrogação por mais um ano, vai em busca de um novo desafio, segundo as expectativas na Inglaterra. Parece improvável que ele volte a trabalhar com Guardiola, já que o técnico espanhol deseja fazer uma pausa.

Lijnders, de 43 anos, já trabalhou, em dois períodos distintos, como assistente de Jürgen Klopp no Liverpool. Sob a liderança do alemão e de seu braço direito holandês, os Reds conquistaram, entre outros títulos, o campeonato nacional, a Liga dos Campeões, a FA Cup e a EFL Cup.

Lijnders assumiu o comando sozinho no NEC e no RB Salzburg, mas não obteve grande sucesso. No clube austríaco de ponta, ele foi demitido após apenas sete meses devido a resultados decepcionantes.

No ano passado, houve interesse em Lijnders por parte da Championship e de Portugal. No entanto, quando o Manchester City apareceu, ele agarrou com ambas as mãos a oportunidade de trabalhar com Guardiola.